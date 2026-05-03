Ángela Méndoza, gerente general de Uber en Perú.
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Ani Lu Torres
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Fue el primer aplicativo de taxis masivo en llegar al Perú hace 12 años. Hoy, Uber —cuyos principales accionistas son BlackRock Inc. y The Vanguard Group— compite no solo con otras plataformas, sino también con el transporte informal en el mercado local. Su nueva gerente para Perú, Colombia y Ecuador, Ángela Mendoza, señala que fue en el Perú donde se gestó la idea y las bases del producto económico del portafolio de Uber, que luego se replicó en otros países. En paralelo, India funcionó como laboratorio para el desarrollo de su servicio de mototaxi, que es el servicio que más crece a nivel local.

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