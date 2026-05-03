"El 2026 es un año de consolidación que estará apalancada en tres frentes", revela la gerente de Uber para Perú. (Foto: AFP)

Este es su primer año con presencia en las 25 regiones del país, ¿cuál es el balance?

Sí, antes del 2025 estábamos en seis ciudades e hicimos una expansión a nivel nacional. Hoy estamos en las 30 ciudades más importantes del Perú. Desde que ingresamos al país en abril del 2014 hemos realizado 300 millones de viajes y son más de 320 mil socios conductores que usan la app. Solo en el último año [2025] hicimos 10 millones de viajes.

¿Qué implicó la expansión en términos de inversión?

No tengo un monto, pero gracias a la tecnología existe la posibilidad de llevar nuestra plataforma de una manera muy fácil y transferible. Estamos destinando CAPEX a nuestras activaciones en las nuevas ciudades y también a incentivos tanto para socios conductores como para usuarios. Esto nos permite construir la demanda y una base suficiente de clientes.

¿Cuánto representa Perú en la facturación regional de Uber?

Perú es uno de los mercados prioritarios en Latinoamérica. Junto a Colombia está dentro de los 15 países más importantes de la región en términos de facturación.

Fase de consolidación para Uber Perú

Ángela Mendoza, gerente general de Uber para Perú, Colombia y Ecuador, lidera la nueva etapa de expansión y adaptación de la movilidad digital en el país.

Tras la fase de expansión, ¿Qué sigue?

El 2026 es un año de consolidación que estará apalancada en tres frentes. El primero es seguir impulsando la adopción en nuevas ciudades, a través de iniciativas como incentivos para usuarios que prueben la aplicación, por ejemplo, viajes gratuitos en sus primeros usos. El segundo frente es fortalecer nuestro rol como aliado del turismo en el Perú, facilitando la movilidad de visitantes y mejorando su experiencia en el país. Y el tercero está enfocado en pedagogía y educación, para promover una mayor adopción de la tecnología.

¿Qué vertical acompañará esta consolidación?

Hoy tenemos un portafolio bastante adecuado para las ciudades más desarrolladas. En esta fase de consolidación, lo que estamos haciendo es revisar cuál es el portafolio más pertinente para cada una de las nuevas ciudades en las que ya estamos operando.

No en todas ofrecemos todos los servicios. Hemos empezado con nuestro producto core, que es UberX (la opción económica), y ahora estamos evaluando en qué ciudades podemos incorporar alternativas más premium, como Uber Comfort o Black. También analizamos el despliegue de otros formatos, como el mototaxi, según las características de cada mercado.

¿Cuáles son esas cinco ciudades con más potencial para escalar?

Pensamos en Ica, Huancayo, Tacna, Cusco, Arequipa, pero también Cajamarca. Estas son las ciudades donde la adopción de Uber ha despegado más rápido: hablamos de crecimientos de tres dígitos en la etapa de expansión versus ciudades de la selva donde la adopción es más lenta; sabemos que nos tomará más tiempo y más pedagogía alrededor de los aplicativos móviles para poder escalar.

En Ica, por ejemplo, la adopción ha sido fácil por el uso de la tecnología, del celular y de las aplicaciones móviles. En la selva puede ser más lento porque también tienes restricciones de conectividad y aplicaciones digitales.

¿Cuál es el peso de Lima en su facturación actualmente?

Lima tiene un peso muy importante para nosotros, cerca del 50%. Obviamente, sabemos que hay una gran población aquí. Pero, a medida que hemos venido creciendo en otros lugares la idea es que también podamos aportar al desarrollo y a la seguridad de lo que significa moverse con las aplicaciones de movilidad.

En esta fase de consolidación, ¿se mantendrá el crecimiento a triple dígito?

No, ya no, creo que todavía tenemos un buen espacio para crecer. Las cinco ciudades que hemos mencionado, que seguramente fueron las más rápidas en crecer, comenzarán a desacelerarse, pero te diría que mínimo esperamos números de doble dígito en esta ciudades como Ica. Yo esperaría ver este efecto hasta el 2027. Todavía hay una gran oportunidad para seguir creciendo en penetración en estos lugares.

¿En qué sectores apalancarán también su crecimiento?

Estamos trabajando con distintas organizaciones del sector turismo, incluidas aerolíneas, para identificar oportunidades de colaboración. También estamos evaluando ferias, festivales y otros eventos donde podamos generar alianzas. Por ahora no puedo dar detalles porque son iniciativas confidenciales, pero el enfoque está claro. El Perú tiene una agenda muy activa en gastronomía, conciertos y eventos en general, y vemos una oportunidad para contribuir a su éxito facilitando una movilidad más eficiente, tanto para los usuarios locales como para los turistas.

¿Qué sigue en términos de expansión de productos?

La prioridad es fortalecer el portafolio actual y, en función de cada ciudad, evaluar dónde tiene sentido incorporar nuevos productos, como mototaxi u otras soluciones. Como hoja de ruta, en un horizonte de cinco años esperamos tener la mayoría de nuestros productos disponibles en gran parte de las cerca de 30 ciudades donde operamos hoy , siempre que respondan a las dinámicas de movilidad de cada mercado.

¿Están priorizando el modelo B2C o B2B?

Vemos una adopción importante de Uber para negocios. Hoy varias compañías, tanto locales como internacionales, ya utilizan nuestro servicio. Es un segmento que viene creciendo a buen ritmo, a tasas de doble dígito, y donde vemos una oportunidad importante de seguir desarrollando. Esperamos mantener ese dinamismo, e incluso acelerarlo en los próximos años, a medida que más empresas integren nuestras soluciones en sus operaciones.

Mototaxis y otros productos

Uber Eats salió del Perú en 2020, aunque ha entrado a nuevos mercados como Argentina. ¿Lo retomarán aquí?

Uber Eats es una de nuestras opciones dentro del negocio de delivery. Este año ingresamos a Argentina con ese servicio. Sin embargo, aunque siempre evaluamos oportunidades, por ahora no está en nuestros planes traer Uber Eats al Perú, ya que el equipo local está enfocado en fortalecer el negocio de movilidad.

¿Descartado?

Te diría que siempre esta [el tema] sobre la mesa, aunque la posibilidad que pase no lo sabría decir.

Luego de una década en el mercado, ¿cómo ha evolucionado el usuario en Perú?

Seguimos teniendo una base importante en el segmento A, que es el que más demanda taxis por aplicativo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una expansión clara hacia zonas periféricas, donde el crecimiento es más acelerado. Ahí todavía hay espacio para generar mayor adopción, pero vemos un potencial muy relevante en esos segmentos.

Por eso hemos trabajado en desarrollar un portafolio que responda mejor a esas necesidades, con productos más accesibles, como las opciones económicas.

¿Ese crecimiento se está dando a tasas de triple dígito también?

Lo que vemos es que los productos low cost hoy superan ampliamente en volumen a los más premium. Esa ha sido una de nuestras principales apuestas en los últimos años: impulsar la base de la pirámide con alternativas más accesibles.

¿Cómo les está yendo con Uber Tuk o Mototaxis?

Es un producto que me sorprende, no esperaba este nivel porque tiene una demanda muy activa, hablamos de un crecimiento de triple dígito cada semana. Hay más gente metida en la aplicación día a día buscando esta opción.

¿Cómo se refleja la inversión regional en Perú?

A nivel regional, mercados como Brasil y Argentina concentran inversiones importantes. En el caso de Perú, la inversión está principalmente asociada a la expansión.

¿Qué producto del portafolio es el que más se demanda?

En general, todos los productos vienen creciendo bien, pero el core sigue siendo UberX, que mantiene una participación importante dentro del negocio.

Perú como laboratorio

Desde su experiencia en Colombia, ¿qué aprendizajes trae al mercado peruano?

Son mercados bastante similares en términos de necesidades. Hay una demanda creciente por soluciones de movilidad más económicas y eficientes, especialmente en la última milla. Ese conocimiento lo estamos trasladando a la región, sobre todo en el desarrollo de productos de bajo costo y en estrategias de expansión. Hoy estamos trabajando con una visión más regional, compartiendo aprendizajes y buenas prácticas entre países para seguir impulsando el crecimiento de la plataforma en Perú.

¿Perú ha sido un laboratorio para Uber?

Sí, definitivamente. En Perú han surgido varios productos clave. Por ejemplo, la modalidad económica nació aquí y hoy se está expandiendo a otros mercados. También el mototaxi se ha desarrollado en paralelo —con experiencias similares en países como India—, pero Perú ha sido uno de los espacios donde se ha consolidado este tipo de soluciones.

A nivel regional ocurre algo similar. En Colombia, por ejemplo, el producto Uber Taxi se originó por las particularidades del sistema local y hoy ya está presente en más de 40 países. Otro caso es Envíos, que permite transportar objetos a través de la app; este modelo nació en América Latina —Centroamérica y el Caribe— y luego se integró al portafolio global.