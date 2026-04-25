El Perú recibió 823,863 turistas internacionales entre enero y marzo de 2026, lo que representó un crecimiento de 3.5% respecto al mismo periodo del año anterior y confirmó la recuperación progresiva del turismo receptivo.

El resultado implicó la llegada de 27,896 turistas adicionales y se enmarca en la meta del Gobierno de alcanzar los cuatro millones de visitantes al cierre del 2026, indicó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El Aeropuerto Jorge Chávez concentró el 59.4% del ingreso de turistas al país. (Foto: Mincetur)

Mercados emisores y flujo turístico

Chile se mantuvo como el principal país de origen, con 208,792 turistas y el 25.3% del total . Le siguieron Estados Unidos (143,435; +6.4%), Ecuador (67,429; +4.4%), Bolivia (52,545; +5.3%), Colombia (39,628; -0.1%) y Brasil (32,818; -4.2%). En conjunto, estos seis mercados concentraron el 66.1% de las llegadas.

A nivel regional, Sudamérica lideró el flujo hacia el Perú con el 53.1% de las llegadas (437,261 turistas), seguida de Norteamérica (22.5%), Europa (15.3%), Asia (5.4%) y Centroamérica (2.5%).

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez concentró el 59.4% de los ingresos al país, seguido del puesto fronterizo Santa Rosa en Tacna (19.8%), el CEBAF Tumbes (7.5%) y Desaguadero en Puno (5.8%).

Chile se mantuvo como principal mercado emisor con el 25.3% de las llegadas. (Foto: Mincetur)

Turismo emisivo mantiene dinamismo

Entre enero y marzo de 2026, 942,777 peruanos viajaron al exterior por turismo, lo que representó un incremento de 5.2% frente al mismo periodo de 2025 y superó en 9.1% los niveles prepandemia.

El 64.6% de estos viajes tuvo como destino países de Sudamérica, con Chile como principal elección, seguido de Bolivia, Estados Unidos, España y Colombia.