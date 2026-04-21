El Teleférico de Choquequirao forma parte de un paquete de 6 por US$ 703 millones que se adjudicarían como APP hacia 2028. Todos están vinculados a otros atractivos turísticos del Perú. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
El Teleférico de Choquequirao forma parte de un paquete de 6 por US$ 703 millones que se adjudicarían como APP hacia 2028. Todos están vinculados a otros atractivos turísticos del Perú. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Se anunció hace más de una década y este año, por fin, podría adjudicarse. ProInversión informó a Gestión que el Teleférico de Choquequirao, parque arqueológico llamado a ser un nuevo Machu Picchu en Cusco, se entregaría bajo Asociación Público-Privada (APP) a finales de este 2026.

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