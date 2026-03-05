El Gobierno declaró en emergencia al complejo arqueológico de Kuélap debido a los daños que las intensas lluvias vienen ocasionando en sus estructuras. La medida busca permitir intervenciones urgentes para evitar mayores deterioros en este importante monumento prehispánico ubicado en la región Amazonas.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 000049-2026-VMPCIC/MC, emitida por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura del Perú y publicada este jueves en el Diario Oficial El Peruano. La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días.

De acuerdo con la norma, las precipitaciones registradas desde diciembre del 2025 han provocado filtraciones de agua en diversas zonas del complejo, lo que eleva el riesgo de colapsos parciales en sus estructuras.

Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Cultura dispuso la implementación de medidas de apuntalamiento, sostenimiento y estabilización en las murallas perimetrales del sitio arqueológico, trabajos que abarcarán cerca de 200 metros lineales.

Las intervenciones también alcanzarán al principal acceso a Kuélap, su bóveda y las estructuras cercanas, con el objetivo de corregir problemas estructurales y reducir riesgos asociados al tránsito de visitantes.

Falta de recursos para acciones preventivas

La resolución advierte que el Programa de Investigación Arqueológica de Kuélap, que se desarrolla desde 2022 a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, no cuenta actualmente con el presupuesto suficiente para ejecutar medidas preventivas frente a las lluvias.

Entre las acciones pendientes figuran el refuerzo temporal de estructuras, la instalación de coberturas especializadas para proteger los muros de las precipitaciones, la estabilización de morteros en las cabeceras de los muros y la implementación de canaletas para evacuar el agua acumulada.

Con la declaratoria de emergencia, el sector Cultura podrá acceder a recursos y agilizar su ejecución, mecanismo que ya fue aplicado en 2022 tras los derrumbes registrados en el complejo arqueológico.

Considerado uno de los principales atractivos turísticos del país, Kuélap es una imponente ciudadela de la cultura Chachapoya ubicada en la provincia de Luya, a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Su preservación es clave para el patrimonio cultural y el turismo en la Amazonía peruana.