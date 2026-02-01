Williams Arellano, jefe de la entidad, sostuvo una entrevista con Gestión y especificó las especies prioritarias en esta zona del país, aquellas a veces olvidadas en la lista que el cedro y la caoba ya encabezan.

Del oriente al norte

Los “epicentros” de la tala ilegal en el país son Loreto y Madre de Dios, precisa el especialista. No obstante, aunque en menor proporción, el mapa también contempla otros focos rojos en el norte.

Al respecto, Arellano brinda una precisión: “El año pasado, nosotros hemos logrado conducirlo [el tema de la tala ilegal] a la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, a un ámbito en el que vamos a explorar más. Este ámbito se llama bosques secos porque la tala ilegal no solamente se da en Amazonía” .

En el radar de la entidad se ubican, así, Lambayeque y Piura, “donde está ocurriendo extracción ilegal de, principalmente, carbón, a través de la especie del algarrobo ”.

Y añade: “Hemos visto lo mismo en otras especies, como palo santo. Lo que estamos notando ahí es que todavía hay deficiencias de gestión. Si nosotros superamos esta deficiencia de gestión, la tala se reduce”.

Pero el esfuerzo es conjunto; por ello, Serfor realizó sus evaluaciones técnicas y, con ayuda de Osinfor, el plan para el 2026 es llevar una oficina desconcentrada a la Ciudad del Eterno Calor.

“Poner una oficina en Piura, donde hay mayor circulación de estos productos, nos ayudará a empezar a levantar información y luego complementar el estudio de tala ilegal en los siguientes años”, advierte Arellano.

Una de las especies bajo la lupa es el algarrobo. (Foto: Andina)

Activación de la alerta

Que el bosque seco al fin se convierta en un objeto de interés no es casualidad; hay un indicador, explica el vocero, que ha encendido la alerta.

“Se están reduciendo nuestras poblaciones de algarrobo por el incremento comercial de su uso. Las pollerías no se han reducido, se han incrementado. Las industrias de fundido de fierros no se han reducido, se han incrementado”.

Hay, asimismo, más factores que profundizan esta pérdida: “La agroexportación se ha ido incrementando en el norte. Son las agroexportaciones las que están consumiendo más, no solo el territorio, sino también el agua del subsuelo, que es agua importante para nuestros algarrobos. Y es por eso que nos estamos concentrando en el norte”.

El palo santo se encuentra también en la cuerda floja debido a su alta demanda como incienso. Solo durante la primera semana de enero, se decomisó más de una tonelada ilegal de esta especie en Chulucanas, Piura. El valor comercial estimado fue de S/ 36,500.

Ante este panorama, la academia, Serfor y Osinfor, por tanto, han fusionado expertise y han iniciado los primeros apuntes sobre su tala: “Estamos monitoreando el rendimiento del palo santo porque hay algunos planteamientos que dicen: ‘Aquí mi bosque rinde X y mi otro bosque rinde Y. Cuando no hay un parámetro, al menos homogéneo, de cuánto debe rendir una superficie de bosque, se aprovecha la tala ilegal y lo infla. Entonces, buscamos estandarizar y tener un valor referencial de cuánto rinde”.

Acerca del aprovechamiento de los árboles, Arellano despliega otro dato: “Antes estaba permitido que el rendimiento de una especie sea el 80%, pero en el territorio las especies son heterogéneos, irregulares. Es decir, no todas pueden rendir el 80%. La gran mayoría rinde por debajo de la cifra, entre 50% y 56%. Por eso, el Serfor ha establecido que sea el 56%”.

Esta delimitación es clave porque así se evita que, en la diferencia entre el 56% y el 80%, ingrese madera ilegal.

“Ya se ha dispuesto, pero en la práctica hay que implementarlo. ¿Y quiénes lo van a implementar? Las industrias. Eso también sería una prioridad para el 2026, el tema del rendimiento. Los actores más vulnerables son las comunidades nativas, comunidades campesinas, productores rurales”, asegura.

¿Por qué es tan cotizado el palo santo del Perú? (Foto: Andina)

La otra parte del plan

Luego de notar que la política forestal nacional no se actualiza desde 2013 y que el marco legal vigente entró en operación en 2015, el Osinfor insiste con una mirada de largo plazo y se ayuda de Serfor. En ese contexto, nace la brújula estratégica.

Se trata de una herramienta de planificación para establecer indicadores medibles en alianza con los gobiernos regionales. Gobernanza forestal, desarrollo económico del sector y sostenibilidad ambiental son algunos de ellos.

En paralelo, la institución evalúa la hoja de ruta vigente en el tramo del 2021 al 2025 y prepara una nueva para el periodo 2026-2030.

“A diferencia de la estrategia anterior, estamos convocando a dos expertos. Un experto que conozca realmente la tala ilegal y un experto de planificación estratégica para que la combinación de estos dos nos pueda entregar un producto muy bueno”, expresa Arellano.

Subraya, además, el factor descentralización: “Eso le ha permitido también a la Comisión Multisectorial salir de Lima”.

En esa línea, Osinfor ha definido tres líneas más de trabajo en su política de fiscalización forestal. La primera se vincula con la rapidez que permite el uso de la IA, los algoritmos y las imágenes satelitales para ampliar la vigilancia en el territorio, especialmente, en zonas de difícil geografía.

La segunda tiene que ver con las medidas cautelares inmediatas, que se aplican cuando se detectan irregularidades y permiten suspender planes de manejo y, de paso, intervenir productos en coordinación con los gobiernos regionales.

El tercer frente es el cuidado hacia quienes sí cumplen con la norma. Es decir, el Osinfor busca fortalecer al productor formal a través del reconocimiento por su desempeño. “Buenas prácticas en el bosque, buenas prácticas en la industria. Esa conexión sería el factor principal para fortalecer la competitividad del sector forestal” , finaliza.

¿Qué hace Osinfor para vigilar el bosque seco del Perú? (Foto: Andina)