América Latina concentra el 33% de los homicidios registrados en todo el mundo en países que albergan menos del 10% de la población mundial, según lo reportado por el Anuario de Seguridad de América Latina 2025, desarrollado por Prosegur Research.

Este estudio también revela que el crimen organizado ha evolucionado y aumentado su capacidad, expandiéndose y diversificando sus actividades.

En el panorama nacional, la criminalidad en Perú ha aumentado debido al crecimiento de economías ilícitas como la minería ilegal, narcotráfico, tala ilegal y contrabando, que actúan con una mayor organización y, además, tienen alcance transnacional.

Por otro lado, en zonas urbanas predominan delitos como robos, extorsiones y sicariato. En tanto, en áreas rurales y fronterizas se reporta más control territorial por parte de grupos criminales.

En el año 2023, Perú tuvo una tasa de homicidios de 8.6 por cada 100 mil habitantes. Según Prosegur Research, esta cifra, aunque es menor a otras de la región, supera el promedio de países como El Salvador o Chile, lo cual evidencia que la violencia sigue siendo un desafío para la seguridad y la economía.

Panorama regional

El informe señala que América Latina enfrenta un escenario complejo, caracterizado no solo por el aumento de la violencia debido al crimen organizado y economías ilícitas, sino también por la debilidad institucional y limitaciones presupuestarias, lo que dificulta la prevención y el control.

Asimismo, precisaron que el avance del crimen afecta también a la economía, debido a que las empresas enfrentan más riesgos de robos, fraudes, extorsiones y ataques logísticos.

Ante ello, la seguridad privada se vuelve indispensable para complementar a las fuerzas públicas donde la respuesta estatal es insuficiente.