Un tanque del Ejército estadounidense en el muro fronterizo de Juárez, estado de Chihuahua, México, el viernes 18 de julio de 2025. Las autoridades mexicanas quedaron desconcertadas por la última amenaza arancelaria del presidente Donald Trump, tras visitar con frecuencia a sus principales asesores en Washington para convencerlo de que sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico estaban dando frutos. Fotógrafo: Mauricio Palos/Bloomberg
Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, está desarrollando un enfoque más confrontativo hacia América Latina que incluye la posibilidad de usar fuerza militar contra los cárteles de la droga, en contraste con la estrategia más diplomática de la administración Biden.

