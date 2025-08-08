Gold Bars.
Agencia Bloomberg
La imposición de aranceles de Estados Unidos a los lingotes de oro ha desatado una nueva agitación en el mercado, con alzas en los precios en Nueva York, mientras los operadores anticipan una reordenación significativa de los flujos comerciales globales.

