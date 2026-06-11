Los agentes de IA pueden funcionar como buscadores de ofertas y también como asesores para navegar en un ecommerce.
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Guillermo Westreicher Herrera
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Las instituciones financieras más importantes del país avanzan en la innovación tecnológica, de cara a no quedarse atrás de los pasos agigantados que da la inteligencia artificial (IA), ¿qué avanza hoy en el sector financiero?

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