Los bancos están realizando pruebas controladas en operaciones con comercios seleccionados, con el fin de validar cómo funcionan los pagos iniciados por agentes de IA en entornos “reales”. (BBVA, BCP y Scotiabank están participando como socios emisores e Interbank está avanzando en sus capacidades hacia la preparación agéntica).

El objetivo de dichos pilotos es generar confianza, y forma parte de un programa emprendido por Visa en América Latina y el Caribe, por lo que otras entidades de la región también han comenzado dichas pruebas.

El docente de Esan y consultor en marketing digital & ecommerce, Daniel Chicoma, refirió que los agentes de IA pueden ser empleados para cualquier tipo de transacción, para lo que se deben brindar las respectivas indicaciones, o lo que en el mundo tecnológico se conoce como ‘prompt’.

“El agente de IA es como si tú entraras a Chat GPT y, así como se puede solicitar el resumen de un documento, puedo decirle: quiero un par de jeans de determinada marca, talla 34 o 32, y que estén en el rango de precio de S/ 150 a S/ 170. Búscame las ofertas en línea y una vez que tengas las opciones me las presentas y luego realizas la compra y la envías a esta dirección”, explicó.

Pero el agente de IA no es solo un buscador de ofertas, sino que puede ser programado para atender a una persona cada vez que ingresa una página de comercio electrónico, añadió.

“A medida que una mayor parte del proceso de compra se automatiza, Visa contribuye a que los agentes puedan actuar de forma fluida en representación de las personas, manteniendo siempre a los usuarios firmemente en control”, afirma la compañía mundial de pagos digitales.

Agentes de IA vienen avanzando en el país.

Agentes de IA

En concreto, lo que permite el programa emprendido por Visa es probar pagos iniciados por agentes de IA, validar flujos de pago, evaluar mecanismos de seguridad, identificar brechas operativas, y, en general, que los agentes del mercado se preparen para el despliegue mundial del denominado comercio agéntico (iniciado por agentes de IA).

“En Scotiabank, impulsamos la innovación para que nuestros clientes vivan experiencias de pago más simples y seguras. Esto ya no es el futuro del ecommerce, es el presente, donde los agentes de IA facilitan compras personalizadas, siempre bajo el control del usuario. Scotiabank se suma al programa de Visa. Así, reforzamos nuestro compromiso con la confianza, la protección y la adopción de tecnologías que marcan tendencia en la industria”, manifestó Carla Temoche, vicepresidenta líder de retail banking, de ese banco.

Los agentes de IA pueden ser empleados para cualquier tipo de transacción. (Foto: Pixabay)

Ventajas y riesgos

Según Chicoma, el uso de los agentes de IA puede ayudar a que los consumidores encuentren rápido, por ejemplo, un producto que necesitan con urgencia. Sin embargo, del otro lado, existe el riesgo, entre otros, de suplantación de identidad del usuario para operaciones fraudulentas.

En tal sentido, consideró que el uso de un agente de IA debería siempre darse en etapas y solicitar la confirmación del comprador antes de concretar la transacción.

Colaboración

Visa anunció una alianza estratégica con OpenAI. El objetivo es brindar a desarrolladores y comercios una forma simplificada de aceptar pagos con Visa que fueron empezados por agentes de IA. Junto con OpenAI, Visa proporcionará la red subyacente, tokenización y las capacidades de gestión de riesgos que respaldan transacciones, asegura la firma de pagos.