Los links de pago ganan terreno como herramienta para ordenar la cobranza en negocios digitales. Foto: Andina.
Los links de pago ganan terreno como herramienta para ordenar la cobranza en negocios digitales. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La interoperabilidad entre billeteras digitales ha redefinido el mercado de pagos en Perú.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.