Desde que plataformas como Yape y Plin permitieron transferencias entre distintos sistemas, el ecosistema dejó atrás su fragmentación inicial y avanzó hacia una mayor integración.

Este cambio impulsó un crecimiento sostenido en las transacciones digitales y redujo el uso del efectivo, especialmente en segmentos tradicionalmente excluidos del sistema financiero.

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El nuevo entorno también intensificó la competencia entre bancos y fintech, que han respondido con mejoras en la experiencia de usuario, menores costos y mayor seguridad.

A la par, miles de pequeños comercios adoptaron pagos con códigos QR, facilitando la digitalización de ventas cotidianas. Así, las billeteras móviles se consolidan como un pilar clave en la transformación del sistema de pagos minoristas en el país.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) prevé lanzar, hacia finales de este año, un piloto de TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Perú), una nueva infraestructura orientada a fortalecer el ecosistema de pagos digitales en el país.

La plataforma permitirá a los usuarios iniciar transferencias en tiempo real desde distintas aplicaciones financieras y, además, abrirá el sistema a nuevos actores, como fintechs y billeteras digitales.El desarrollo de TAPP toma como referencia la Interfaz de Pagos Unificada de la India, considerada la mayor red de pagos digitales a nivel global, con más de 500 millones de usuarios activos y más de 117,000 millones de operaciones al año.

En el caso peruano, las transferencias interoperables ya superan los 270 millones de transacciones, reflejando el avance sostenido de la digitalización en el sistema financiero.

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