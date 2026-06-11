Los bonos argentinos en dólares subían en toda la curva el jueves, y los vencimientos más largos sumaban más de 2 centavos por dólar después de que el país obtuviera su segunda mejora de calificación crediticia en menos de dos meses.

Los Globales 2035, referencia de la deuda internacional argentina, llegaron a trepar hasta 2.9 centavos para cotizar en 79.4 centavos por dólar, un máximo histórico para estos títulos emitidos en 2020. Los bonos de mediano plazo con vencimiento en 2030 avanzaron más de 1.2 centavos.

S&P Global Ratings elevó la calificación soberana de Argentina, lo que subraya una mejora de los fundamentos crediticios bajo la presidencia de Javier Milei.

S&P Global Ratings elevó la calificación soberana de Argentina el miércoles después del cierre de los mercados, citando los resultados fiscales positivos y otras medidas adoptadas por el gobierno del presidente Javier Milei para cumplir con futuros pagos de deuda. La nota del país fue mejorada a B- desde CCC+, dejando a Argentina seis escalones por debajo del grado de inversión, según un comunicado de la agencia calificadora. La perspectiva es estable.

Los inversores señalaron que la decisión, aunque ampliamente esperada, pone a Argentina un paso más cerca de recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales.

“Argentina esperaba obtener una mejora de calificación antes de emitir deuda en los mercados”, afirmó Jeff Grills, responsable de cross markets estadounidenses y deuda emergente de Aegon Asset Management. “Ahora que la mejora ya llegó, comenzaremos a escuchar sobre una posible emisión de Argentina, lo que sería un paso muy importante en el camino hacia la normalización”.

Bonos en dólares de Argentina se disparan tras mejora de S&P | Bonos 2035 suben tras segundo upgrade a B-

En su informe, S&P destacó la reducción de las vulnerabilidades económicas y la mejora de la liquidez externa como factores clave detrás de la decisión, señalando que estos elementos sientan las bases para una recuperación económica sostenida.

“La combinación de superávits fiscales continuos y la acumulación de reservas internacionales por parte del banco central fortaleció el perfil de liquidez del gobierno”, escribieron los analistas de S&P.

Fitch Ratings también elevó la calificación de Argentina en mayo, sacándola de la categoría altamente especulativa CCC y llevándola a B-.

“Los spreads de la deuda soberana argentina deberían seguir comprimiéndose”, señaló Daniel Chodos , socio de la firma local Dhalmore Capital. “Inicialmente podrían acercarse a un rango de entre 400 y 450 puntos básicos, abriendo una ventana para que el país vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales”.

El gobierno de Milei ha ganado apoyo entre los inversores gracias a una combinación de fuerte ajuste fiscal, desregulación y medidas orientadas a normalizar el régimen monetario y cambiario. También ha acelerado la acumulación de reservas, con compras superiores a US$ 10,000 millones por parte del banco central en lo que va del año, mientras recurre al mercado local —incluidas colocaciones de bonos en dólares— y a financiamiento de organismos multilaterales para cubrir sus necesidades inmediatas.

La administración también ha mantenido un superávit fiscal primario y se ha beneficiado de un sólido desempeño exportador impulsado por las ventas agrícolas y el crecimiento de las exportaciones energéticas. Estas mejoras han contribuido a que los diferenciales de la deuda soberana vuelvan a acercarse a sus niveles más bajos desde la llegada de Milei al poder.

Argentina ha recibido múltiples mejoras de calificación por parte de las principales agencias durante la gestión de Milei, tras la recuperación de las cuentas fiscales y la reducción de la inflación desde niveles de tres dígitos. Fitch y S&P sitúan ahora al país en la misma categoría, ambas con perspectiva estable. Moody’s Ratings mantiene la nota soberana en Caa1 después de dos mejoras, la última de ellas en julio de 2025.

S&P advirtió que el país probablemente enfrentará tensiones durante el próximo año y medio mientras se prepara para las elecciones presidenciales de 2027, dado que los inversores continúan cuestionando la sostenibilidad de las reformas si Milei no logra renovar su mandato.

Aun así, la calificadora destacó que las políticas económicas actuales deberían permitir al gobierno resistir la presión de un año electoral y afrontar sus desafíos de financiamiento.

“La mejora de calificación hace más probable que veamos una operación de manejo de pasivos en Argentina, lo que ayudaría a fortalecer las reservas internacionales antes de las elecciones presidenciales del próximo año”, afirmó Jared Lou, gestor de cartera de William Blair.