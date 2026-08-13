ReyPlast también ha enfocado su producción en mobiliario para el hogar. Foto: ReyPlast
ReyPlast también ha enfocado su producción en mobiliario para el hogar. Foto: ReyPlast
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

En un contexto en el que la industria plásticos enfrenta un escenario complejo, ReyPlast mantiene su apuesta por el crecimiento. La empresa peruana, dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de artículos de plástico, se apoya en la innovación, la diversificación de su portafolio y el fortalecimiento de su presencia en mercados internacionales como estrategias de crecimiento. El reto no es menor. Entre enero y abril de 2026, la producción de productos de caucho y plástico retrocedió 1.8% respecto al mismo periodo del año anterior y, dentro de este rubro, la fabricación de productos de plástico cayó 2.4%.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.