Talia Bejarano, gerente general de ReyPlast, afirmó que la compañía ha logrado mantener el abastecimiento de sus productos y continuar ampliando su oferta en la primera mitad del año. “Si bien es cierto, el 2026 está siendo desafiante por la misma coyuntura política del país y también por la coyuntura mundial, que repercute directamente en la materia prima que nosotros utilizamos, que es el polipropileno y el polietileno. La constante innovación de productos nos permite llegar a más mercados y a más clientes”, señaló la ejecutiva.

Actualmente, ReyPlast cuenta con ocho categorías de productos, alrededor de 1,350 artículos y presencia en todo el país. Además, exporta a más de 20 países de Centroamérica. Así, uno de los pilares de la estrategia de la compañía es la innovación permanente. “ Cada año incorpora alrededor de 100 nuevos desarrollos a su portafolio con el objetivo de responder a las nuevas preferencias de los consumidores y ampliar las oportunidades comerciales ” , destacó Bejarano.

De este modo, la empresa ha diversificado su oferta más allá de los productos plásticos tradicionales y hoy opera en categorías como organización, baño, cocina, agroindustria, muebles, muebles premium y jardín, entre otras.

Foto: ReyPlast

Apuesta por categorías de mayor valor agregado

En los últimos años, ReyPlast ha venido fortaleciendo segmentos orientados a consumidores que buscan funcionalidad, pero también diseño y acabados diferenciados. Dentro de esta estrategia destacan las líneas de muebles premium, macetas decorativas y productos de acero inoxidable, que complementan el portafolio tradicional de la empresa.

A ello se suma el crecimiento de la línea de mobiliario premium, donde la empresa comercializa muebles con acabados tipo ratán y la colección Roble, diseñada para ofrecer una apariencia similar a la madera. “Vemos también una tendencia en el retail al crecimiento de estos muebles premium decorativos y también lo vemos en el exterior“, comentó.

De cara al mediano plazo, ReyPlast continuará atendiendo tanto el segmento tradicional de artículos plásticos como las categorías de mayor valor agregado, buscando responder a distintos perfiles de consumidores.

Exportaciones y modernización industrial

El crecimiento internacional también forma parte de la hoja de ruta de ReyPlast. En ese sentido, la empresa continúa participando en ferias internacionales para identificar nuevas tendencias y oportunidades comerciales.

“Apostamos mucho por el producto peruano, por la industria peruana. Queremos que nuestro producto y nuestra marca sigan creciendo”, sostuvo la gerente general.

Para respaldar esta expansión, la empresa viene fortaleciendo sus capacidades industriales mediante procesos automatizados que permiten optimizar la fabricación y el acabado de sus productos. “Tenemos nuestras plantas ya automatizadas. Nos ayudan con los decorados y con el retiro de los productos”, indicó.

ReyPlast opera actualmente con dos plantas de producción, ubicadas en Lima y Chile. Por el momento, la empresa no tiene previsto ampliar su capacidad mediante la apertura de nuevas instalaciones .

Bejarano añadió que la calidad de los productos de ReyPlast responde tanto a la selección de materias primas como al desarrollo de ingeniería aplicada a sus procesos productivos.

Más allá de la coyuntura económica y del comportamiento de los costos internacionales de las resinas plásticas, la directiva consideró que uno de los principales desafíos para la industria manufacturera peruana sigue siendo la competencia informal y las importaciones que, según indicó, no siempre ingresan bajo las mismas condiciones regulatorias.

No obstante, Bejarano remarcó que la competencia favorece el desarrollo del mercado, siempre que se dé bajo reglas similares para todos los participantes.