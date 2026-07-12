De acuerdo con data del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre enero y abril del 2026, la producción de productos de caucho y plástico cayó 1.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. (Foto: Andina)
De acuerdo con data del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre enero y abril del 2026, la producción de productos de caucho y plástico cayó 1.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. (Foto: Andina)
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Paolo Rojas
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Industria plástica no viene bien. Tras cerrar el 2025 con una contracción de 2.2%, el sector mantiene la misma tendencia a la baja, al menos en los primeros meses del año. De acuerdo con data del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre enero y abril del 2026, la producción de productos de caucho y plástico cayó 1.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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