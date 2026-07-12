Este resultado fue impulsado principalmente por el retroceso de la “fabricación de productos de plástico”, que disminuyó en 2.4%.

“En términos de niveles de producción, la industria de productos plásticos se mantiene por encima de los niveles prepandemia; no obstante, se ubica por debajo de los registros alcanzados en 2021, 2022 y 2024″, señaló la SNI.

Si bien las cifras mostradas reflejan un panorama negativo para la industria, al menos en los primeros meses del año, empresas del sector plástico poseen perspectivas positivas respecto a algunos subsectores.

(Fuente: SNI)

Inversión pública impulsó segmento de tuberías plásticas

Rodolfo Salazar, gerente de Koplast, señaló que el sub sector de tuberías plásticas a mayo habría crecido en torno al 8.5%, ello debido a una mayor inversión pública en proyectos de saneamiento y una constante demanda de materiales para autoconstrucción.

“El comportamiento del segmento de tuberías plásticas lo solemos medir por importación de materia prima. Para tuberías plásticas, hay dos polímeros principales: PVC y polietileno de alta densidad. A mayo, el consolidado de ambos polímeros ha crecido 8.5% respecto al periodo del año pasado”, comentó.

No obstante, el crecimiento del segmento pasa principalmente por el PVC, cuya importación creció 18%, mientras que el polietileno tuvo una descenso de 20%. Este último resultado está asociado a la falta de proyectos de inversión privada, sobre todo en minería, añadió Salazar.

“Por el contrario, la inversión del sector público en proyectos de saneamiento urbano y rural ha crecido entre un 8%y 10%. Entonces, hay una mayor inversión pública y demanda de materiales, pero el sector privado se ha desacelerado”, dijo.

Asimismo, el ejecutivo comentó que el consumo diario de estos productos, impulsado por la autoconstrucción, ha aumentado, lo cual ha hecho que se dinamice la demanda de PVC.

“Hay proyectos del sector agroindustrial que venían arrastrándose desde el año pasado, pero se culminaron a inicios de año. No obstante, puede que en la segunda mitad de año, con el fenómeno de El Niño, el sector agroindustrial resienta su demanda y por ende el PVC retroceda en su participación”, anotó.

Demanda de bolsas plásticas se mantiene

Rolando Rodriguez Cato, gerente comercial de Maluplast, mencionó que, pese a la subida del crudo, que impactó en los precios de algunas materias primas, la firma ha mantenido un un crecimiento en ventas cercano al 10%.

“El segmento de bolsas plásticas está creciendo, ya que el consumidor está valorizando productos de mayor calidad por sobre el volumen, lo cual termina siendo un ahorro para el cliente”, dijo.

Asimismo, el ejecutivo manifestó que la firma hizo un esfuerzo para no trasladar el aumento en los costos del material al consumidor final. Al mantener los precios estables, la demanda de bolsas plásticas mantuvo una ligera tendencia positiva, añadió.

Expectativas empresariales

Rodolfo Salazar señaló que han cerrado el primer semestre con un crecimiento en ventas cercano al 40%, por lo que apuntan a mantener esa misma cifra de cara al cierre de año.

“Ahora, el 2027 serás más positivo, ya que acabamos de hacer una inversión cercana a los US$ 6 millones en infraestructura para poder incrementar nuestra capacidad instalada a 3,500 toneladas mensuales, entre PVC y polietileno de alta densidad”, comentó.

Para el ejecutivo, se espera que con el gobierno entrante se de una continuidad económica y eso permita que los proyectos de inversión, que ya estaban encaminados, sigan en marcha.

Por su parte, Rolando Rodriguez Cato indicó que, de cara al cierre del 2026, la proyección es alcanzar un crecimiento en ventas cercano al 15%, aunque saben que el costo del crudo es una condicionante para alcanzar dicho resultado.

Asimismo, mencionó que la firma está enfocada en el desarrollo de nuevos productos, maquinaria e implementación del local, lo cual representaría una inversión de alrededor de US$ 1 millón entre estos tres elementos.

Exportaciones

De acuerdo con información de ADEX, entre enero y abril del 2026, las exportaciones del segmento plástico caucho y manufacturas cayeron 1.81% en valor FOB. En los primeros cuatro meses de este año se registraron envíos por US$ 247.5 millones, mientras que en el 2025 el monto fue de US$ 252.

Las partidas con mayor participación en los productos exportados fueron “placas, laminas, hojas y tiras de los demás polímeros de propileno” (US$ 36.1 millones), “placas, laminas, hojas y tiras de polímeros de etileno” (US$ 25 millones) y “cajas, cajones, jaulas y artículos similares, de plástico” (US$ 20.7 millones).

Adicional a ello, el principal mercado de destino fue Estados Unidos, con el 20.9% de la participación en los envíos totales. Le siguen Chile y Ecuador con el 13.8% y 11.9%, respectivamente.

2026 2025 Var% 2026/2025 Valor FOB US$ US$ 247′515,393 US$ 252′082,012 -1.81%