Perú puede alcanzar un crecimiento del PBI superior al 5% si se consolidan reformas que eleven la productividad y se garantiza la estabilidad institucional, tomando en cuenta al comercio exterior como un gran motor económico, señaló el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, ante un auditorio de candidatos que participarán en las próximas elecciones generales de abril.

“La expansión no será producto del azar, sino de la calidad de las decisiones públicas. Por ello, invitó a todos los aspirantes al servicio público a asumir el compromiso de transformar el potencial del país en prosperidad compartida”, comentó.

Añadió que el comercio exterior es uno de los principales motores económicos. “Los envíos nacionales al mundo aumentaron 15% en el 2024 y 21% en el 2025, superando los US$ 90 mil millones el último año. Este desempeño refleja el esfuerzo conjunto de empresarios, trabajadores y emprendedores, incluso en un contexto de inestabilidad política e incertidumbre global”, enfatizó.

El verdadero desafío no es solo alcanzar cifras récord –continuó Tello Ramírez –, sino sostener un dinamismo continuo que se traduzca en bienestar tangible para más peruanos, pues cuando las exportaciones avanzan, se dinamizan el empleo formal, las economías regionales, la industria, los puertos y cada eslabón de la cadena productiva, generando divisas y oportunidades para miles de familias.

Añadió que este objetivo requiere autoridades que aseguren reglas claras, predictibilidad y políticas públicas coherentes. “En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, cambios en el comercio global y mayores exigencias ambientales, el país necesita visión de largo plazo y liderazgo responsable. Perú puede y debe aspirar a un desarrollo más sólido, más inclusivo y verdaderamente sostenible”, agregó.

El presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), brindó dichas declaraciones durante la inauguración del Programa de Capacitación ‘Visión Perú’, que contó con la presencia de su coordinador académico y exministro de Trabajo y Promoción del Empleo y de Justicia, Daniel Maurate Romero; la alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), embajadora Ana Sánchez Vargas de Ríos, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo.