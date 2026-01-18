Entre enero y noviembre del 2025, el número de empresas exportadoras peruanas se incrementó en 2.6% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 8,622 a 8,846 unidades, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

De acuerdo con el Reporte de Empresas Exportadoras – noviembre 2025, este crecimiento estuvo explicado, principalmente, por el aumento de empresas medianas, grandes y pequeñas, en un contexto marcado por una alta rotación empresarial y una fuerte concentración del valor exportado en grandes compañías.

Predominio de las mipymes, pero con alta fragilidad

Por tamaño empresarial, las microempresas representaron el 55% del total de exportadoras (4,865), seguidas por las pequeñas empresas con el 34% (3,011), las grandes con el 8.1% (718) y las medianas con el 2.8% (252).

En conjunto, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) concentraron el 91.9% de las unidades exportadoras del país.

Sin embargo, el informe advierte una elevada vulnerabilidad de las microempresas. Entre enero y noviembre del 2025, salieron del mercado exportador 2,513 empresas, cifra 3.2% mayor a la registrada en el mismo periodo del 2024. De ese total, el 78.2% correspondió a microempresas, que además representaron el 71% de las firmas que exportaron un solo producto a un solo destino.

En contraste, el crecimiento por tamaño empresarial fue liderado por las empresas medianas, que aumentaron en 29.9%, seguidas por las grandes (9%) y las pequeñas (7.4%). En total, durante los 11 meses analizados ingresaron al mercado exportador 2,737 empresas.

Alta concentración del valor exportado

Por monto exportado, las cifras muestran una fuerte concentración. Del total FOB exportado, que ascendió a US$ 79,964 millones, el 95.4% fue generado por grandes empresas (US$ 76,284 millones). Las pequeñas aportaron el 3%, las medianas el 1.2% y las microempresas apenas el 0.3%.

Agroindustria, metalmecánica y minería lideran por número de empresas

Por sectores, los mayores stocks de empresas exportadoras se concentraron en la agroindustria (2,378), metalmecánica (1,900), minería (1,453), químico (1,484) y el rubro varios (1,348).

Les siguieron prendas de vestir (1,046), textil (582), siderometalúrgica (572), minería no metálica (425), agro tradicional (370), pesca y acuicultura (334) y madera (194), entre otros.

De los 15 sectores analizados, solo cuatro registraron un incremento en el número de empresas exportadoras: minería, agroindustria, pesca y acuicultura, y textiles.

Se reporta que 10 sectores mostraron una reducción, destacando joyería (-31.2%), minería no metálica (-11.8%), madera (-10.2%) y metalmecánica (-5.2%). La pesca tradicional se mantuvo sin variación.

Mercados destinos

En cuanto a destinos, el reporte revela una limitada diversificación. El 52.3% de las empresas exportó a un solo país, mientras que el 36.3% lo hizo a entre dos y cinco mercados. Solo el 5.8% llegó a 10 o más destinos.

Los principales mercados fueron Estados Unidos (2,374 empresas), la Unión Europea (2,110), Chile (1,902), Ecuador (1,385), India (1,286), Emiratos Árabes Unidos (1,134), Colombia (1,009), Bolivia (923), México (844), China (684) y Canadá (682).

Lima y Puno lideran

Por región de origen, Lima concentró la mayor cantidad de empresas exportadoras (5,320), seguida por Puno (1,293), Callao (646), Piura (611), Ica (505) y Arequipa (415). Las mayores contracciones se registraron en Madre de Dios (-21.3%), Tumbes (-16.2%), Huancavelica (-15.6%) y Loreto (-13%).

En el caso de Puno, el segundo lugar del ranking se explicó por el ingreso de empresas de los sectores minería y agro no tradicional que no habían exportado en el mismo periodo del 2024.

Cifra puntual de noviembre

Solo en noviembre del 2025 se registraron 4,115 empresas exportadoras, lo que representó un crecimiento interanual de 2.7%, según el CIEN-ADEX.

