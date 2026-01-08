Agrícola Cerro Prieto (ACP) evalúa un incremento de su área de cultivo de espárragos, luego de cerrar el 2025 con un crecimiento en sus exportaciones de esta hortaliza, impulsado por la demanda de mercados como Estados Unidos y Europa.

En el 2025, la compañía exportó 5,600 toneladas de espárragos frescos, lo que representó un aumento de 7.7% frente a las 5,200 toneladas despachadas el año previo. Los principales destinos de estos envíos fueron Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra.

Actualmente, ACP cuenta con 470 hectáreas de espárragos, todas ubicadas en Chepén, en la región La Libertad, y mantiene una estrategia enfocada exclusivamente en la comercialización del producto en fresco

La eventual ampliación del área cultivada estaría sujeta al reemplazo de plantaciones antiguas, un proceso que la empresa evalúa iniciar como parte de su planificación agrícola, reportó Agraria.pe.

ACP concentra 470 hectáreas de espárragos en Chepén, región La Libertad, y comercializa el producto únicamente en fresco.

MENOR OFERTA Y CONTEXTO DEL MERCADO

Desde la perspectiva del sector, Perú continúa bien posicionado en el mercado global del espárrago. Sin embargo, la oferta nacional ha venido disminuyendo en los últimos años debido a la avanzada edad de parte de las plantaciones.

Las esparragueras tienen una vida productiva de entre 10 y 15 años y, una vez culminado ese ciclo, deben ser eliminadas, sin posibilidad de replantar de inmediato en el mismo terreno. Esta situación ha contribuido a una reducción de la oferta peruana que no ha sido compensada eficientemente por otros países.

Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra fueron los principales destinos del espárrago fresco exportado por Cerro Prieto. (Foto: difusión).

En paralelo, el espárrago ha perdido participación frente a cultivos de mayor rentabilidad, como arándanos, uvas y paltas. Aun así, la hortaliza mantiene un rol relevante en el portafolio agroexportador del país y conserva potencial para seguir abasteciendo al mercado internacional.