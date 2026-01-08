Agrícola Cerro Prieto exportó 5,600 toneladas de espárragos frescos en 2025, un aumento de 7.7% frente al año previo. (Foto: MEF).
Agrícola Cerro Prieto exportó 5,600 toneladas de espárragos frescos en 2025, un aumento de 7.7% frente al año previo. (Foto: MEF).
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, luego de cerrar el 2025 con un crecimiento en sus exportaciones de esta hortaliza, impulsado por la demanda de mercados como Estados Unidos y Europa.

En el 2025, la compañía exportó 5,600 toneladas de espárragos frescos, lo que representó un aumento de 7.7% frente a las 5,200 toneladas despachadas el año previo. Los principales destinos de estos envíos fueron Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra.

Actualmente, ACP cuenta con 470 hectáreas de espárragos, todas ubicadas en Chepén, en la región La Libertad, y mantiene una estrategia enfocada exclusivamente en la comercialización del producto en fresco

, un proceso que la empresa evalúa iniciar como parte de su planificación agrícola, reportó Agraria.pe.

LEA TAMBIÉN: De Biloxi a Sekoya: Cerro Prieto renueva su ADN arandanero rumbo a un 2026 récord
ACP concentra 470 hectáreas de espárragos en Chepén, región La Libertad, y comercializa el producto únicamente en fresco.
ACP concentra 470 hectáreas de espárragos en Chepén, región La Libertad, y comercializa el producto únicamente en fresco.

MENOR OFERTA Y CONTEXTO DEL MERCADO

Desde la perspectiva del sector, . Sin embargo, la oferta nacional ha venido disminuyendo en los últimos años debido a la avanzada edad de parte de las plantaciones.

Las esparragueras tienen una vida productiva de entre 10 y 15 años y, una vez culminado ese ciclo, deben ser eliminadas, sin posibilidad de replantar de inmediato en el mismo terreno. Esta situación ha contribuido a una reducción de la oferta peruana que no ha sido compensada eficientemente por otros países.

Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra fueron los principales destinos del espárrago fresco exportado por Cerro Prieto. (Foto: difusión).
Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra fueron los principales destinos del espárrago fresco exportado por Cerro Prieto. (Foto: difusión).
LEA TAMBIÉN: Trump y Agrícola Cerro Prieto: ¿Cómo se prepara la empresa ante los aranceles de EE.UU?

En paralelo, el espárrago ha perdido participación frente a cultivos de mayor rentabilidad, como arándanos, uvas y paltas. Aun así, la hortaliza mantiene un rol relevante en el portafolio agroexportador del país y conserva potencial para seguir abasteciendo al mercado internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportación: Lange Farms incrementa su apuesta por los espárragos peruanos
Agrokasa y un adiós a los espárragos tras 27 años: ¿qué cultivo prioriza ahora?
TLC Perú - India elevaría 10 veces las agroexportaciones nacionales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.