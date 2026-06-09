La compañía plantea ampliar la capacidad de producción de su línea de hard seltzer para atender una mayor demanda del producto. (Foto: Lima Gallery)
La compañía plantea ampliar la capacidad de producción de su línea de hard seltzer para atender una mayor demanda del producto. (Foto: Lima Gallery)
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Sandra Reyes
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Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. busca reforzar su apuesta por Mike’s Hard Seltzer en el mercado peruano. Para ello, tiene planes vinculados a esta línea de bebidas. ¿Qué prepara la empresa cervecera con esta nueva apuesta?

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