A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía planteó la “Ampliación de la capacidad de producción de la línea Producción y envasado de Hard Seltzer”. La iniciativa contempla la instalación de nuevos equipos y la habilitación de una nueva sala de enfriamiento para insumos dentro de sus instalaciones en Ate.

Según el expediente, la actual configuración del proceso incorpora etapas intermedias de almacenamiento y transferencia que limitan la continuidad operativa de la línea. Ante ello, la empresa busca reducir dichos cuellos de botella y mejorar la eficiencia de producción del hard seltzer comercializado bajo la marca Mike’s.

El proyecto contempla la incorporación de nuevos equipos y la habilitación de infraestructura especializada dentro de la planta de Ate. (Foto: Backus)

Elevar capacidad de producción

En concreto, Backus proyecta elevar la capacidad de producción de esta línea de 320 hectolitros por hora (hL/h) a 450 hL/h. Con ello, la compañía incrementaría en alrededor de 41% la capacidad operativa actualmente aprobada para este proceso dentro de la planta.

Para alcanzar dicho objetivo, la firma implementará nuevos equipos destinados a centralizar y automatizar la mezcla de insumos, jarabe y alcohol en una sola etapa previa al proceso de envasado. La medida permitirá reducir tiempos de producción, minimizar almacenamientos intermedios y optimizar el flujo interno de operaciones.

Asimismo, el proyecto considera la habilitación de una nueva sala de refrigerado y una sala de congelados que respaldarán el incremento previsto en la producción. Estas instalaciones se desarrollarán dentro del complejo industrial existente, sin ampliar el perímetro de la planta.

La nueva configuración operativa busca reducir tiempos de producción y mejorar la continuidad de la línea. (Foto: Backus)

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La inversión estimada para la ejecución de la iniciativa asciende a S/4.8 millones. Además, la empresa prevé una vida útil de 10 años para los componentes que serán incorporados como parte de la ampliación de la línea de hard seltzer.

En términos de infraestructura, el área ocupada por esta operación pasará de 1,573.51 metros cuadrados (m²) a 1,695.51 m², incorporando aproximadamente 122 m² adicionales para la instalación de los nuevos componentes y ambientes requeridos por el proyecto.

Backus señaló que las modificaciones planteadas corresponden a una ampliación de un proceso auxiliar previamente aprobado para la producción de hard seltzer en la Planta Ate. Así, la compañía busca incrementar la producción de Mike’s y asegurar el abastecimiento de una categoría que viene ganando espacio dentro de su portafolio de bebidas.