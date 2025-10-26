Backus ahora apuesta más por las innovaciones y se viene un 2026 de más novedades. (Foto: Backus)
Backus ahora apuesta más por las innovaciones y se viene un 2026 de más novedades. (Foto: Backus)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Vanessa Ochoa Fattorini
mailVanessa Ochoa Fattorini

Este ha sido un año de muchos anuncios en Backus. No solo la venta de una de sus marcas insignies sino de innovaciones en el mercado como Cusqueña Cero o la introducción de la primera cerveza saborizada al país. En una entrevista exclusiva con Gestión, el CEO de Backus Marcio Juliano, revela los siguientes pasos de la compañía para un 2026 con novedades en ciertas categorías

TE PUEDE INTERESAR

Mercado de bebidas en Perú atrae nuevas marcas internacionales: ¿quiénes llegarían?
Cero alcohol: la propuesta de Pisco Huamaní y los planes en el enoturismo
El café, el agua, y la cerveza «sin», las bebidas que más se han encarecido en este año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.