A nivel global, Pisco Huamaní exporta a 14 mercados, entre ellos Costa Rica, República Dominicana, Hong Kong, Taiwán, Japón, Francia, Bélgica, Países Bajos, Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, Suiza y Australia (Foto: Pisco Huamani).
La Compañía Peruana de Pisco, propietaria del centenario Pisco Huamaní, acelera su estrategia de expansión nacional e internacional, con nuevas metas comerciales, inversiones clave en infraestructura y una apuesta por diversificar su propuesta de valor. La firma revela los avances logrados en lo que va del año, los retos del mercado global y sus próximos pasos en producción, canales y experiencia de marca.

