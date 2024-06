“Ahorita estamos a full producción, pues no podemos destilar más porque tenemos un cuello de botella. Estamos llenando 600 barricas por año (aprox 150,000 botellas), pero la idea es armar una línea de producción para elaborar el doble de esa cantidad. Si sucede eso, me da la oportunidad de en tres o cuatro años facturar hasta US$ 8 millones anuales”, explicó Michael Kuryla, CEO de Don Michael.

En ese sentido, el empresario dijo que gestiona el financiamiento de US$ 1,250,000; ello, a través de la oferta del 5% de las acciones de la firma. De dicho capital, aproximadamente US$ 400,000 se destinarán para la compra de equipos y la ampliación de producción, mientras que el saldo se dirigirá a capital de trabajo.

“Tenemos potencial para seguir creciendo más allá de los más de 10 países a los que ya llegamos, pero también tratamos de ser prudentes en cuanto a la cantidad de producto que tenemos. Por ello, el foco está en crecer con producción”, remarcó el empresario.

Actualmente, Don Michael realiza despachos a Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Australia, Taiwán, Rusia, entre otros países. Sin embargo, también trabaja en su expansión a Sudamérica; ello, mediante viajes a Brasil, Chile y próximamente Ecuador, donde evalúa el terreno para ingresar con sus productos.

Crecimiento

Don Michael tiene en cartera ocho productos: tres de la línea Black Whiskey y cinco de la marca Andean bajo cuyo paraguas ha lanzado recientemente el gin de arándanos. Actualmente, el 60% de las ventas de la empresa provienen de Black Whiskey y 40% de Andean.

“Venimos de unos primeros cuatro meses muy buenos, con un crecimiento de 38.5% en relación al mismo periodo del 2023; además, tenemos la proyección de que en el segundo semestre se acentúen mucho más las ventas”, adelantó.

El último lanzamiento de Don Michael es el gin de arándanos de la marca Andean.

De este modo, Kuryla estimó que el año se cerraría con un 50% de crecimiento en ventas; en tanto, logra fortalecer su presencia en provincias. Este destino, según el empresario, quedó seriamente afectado después de los conflictos sociales de inicios del año pasado; sin embargo, los esfuerzos están puestos hoy en recuperar transacciones en estas zonas.

Los productos se encuentran en tiendas especializadas y en el canal horeca, especialmente, en restaurantes de alta gama.

