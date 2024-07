Elba Velarde, directora gastronómica de La Nacional, señala que en estas fechas el Lomo Saltado Criollo, que combina sabores peruanos y chinos; el Ceviche de Pescado que destaca la frescura de nuestros martes; y el Ají de Gallina, con una crema de ají amarillo y pollo que evoca tradición y calidez, son los platillos que más destacan en medio de las Fiestas Patrias, en donde se espera un ticket promedio por comensal de S/ 60.

El restaurante Perroquet de Country Club Lima Hotel también coincide que estos platos son los que más resaltan en la cocina tradicional peruana, sin embargo, consideran el frío de Lima, el sancochado será una buena opción para las familias. Así, por motivo de estas fechas, los que disfruten esta comida recibirán un postre del día, así como un aperitivo entre un Chilcano Clásico, Achilcanado de maracuyá o Pistonic.

“Es la celebración de la riqueza de los ingredientes peruanos y de la autenticidad de la preparación. Elaborado con cortes selectos de carne, papas, yuca, choclo, zanahorias y repollo, todo cocido a la perfección en un caldo lleno de sabor. También, la frescura de los ingredientes y el cuidado en su preparación se reflejan una experiencia culinaria inigualable”, resaltan.

Por su parte, el chef Julio Cesar Valdivia del restaurante Market 770 del Westin Lima, comenta que otros de los platos más demandados son el spaguetti criollo, asado de tira con pepian de choclo, arroz con panceta de cerdo y el chi jau kai de pollo con arroz chaufa. El ticket de consumo estimado para estas fechas patrias que pronostica es de S/ 119 por persona.

En tanto, el Gran Hotel Bolívar sostiene que los platos que más representan la riqueza culinaria del país destacan la causa limeña, el ceviche, la papa a la huancaína, el lomo saltado y el rocoto relleno. Así, esperan recibir más de 5,000 personas del 26 al 31 de julio con ticket promedio que fluctuaría entre S/ 150 y S/ 200 por persona.

El ceviche entre los platos más demandados en Fiestas Patrias. Foto: Country Club Lima Hotel

Dulces peruanos

Así como la comida tiene un lugar ganado a nivel mundial, los postres no pasan desapercibidos en estas fechas. Así, desde La Nacional sostienen que el suspiro a la limeña, con su textura suave y su combinación de merengue y manjar blanco, es una delicia tradicional que evoca la Lima colonial. Lo mismo sucede con los picarones, hechos de masa de camote y zapallo, fritos y bañados en miel de chancaca. Además, el turrón de Doña Pepa lo han innovado en un Cheesecake de Turrón, con base de galleta de turrón, cheesecake bañado en miel de higo y frutas con grajeas e higo seco.

El restaurante Perroquet por su parte, destaca su postre Lúcuma, el cual es preparado con mousse de esta fruta, helado de manjar y lúcuma, brownie y ganache de chocolate, el cual captura la esencia de esta fruta conocida como el “oro de los Incas” debido a su color dorado y su sabor incomparable.

Otros dulces infaltables son la crema volteada, suspiro a la limeña, recomendados por el restaurante WXYZ del hotel ALOFT, así como el tiramisú de lúcuma, dulce chirimoya y tocinillo del cielo, que sugiere Saladero del hotel AC Lima Miraflores.

Además de estos dulces, el Gran Hotel Bolívar destaca de su carta de postres el clásico limeño con mazamorra morada y arroz con leche, el suspiro a la limeña y los alfajores con manjar de olla, así como los tradicionales guargüeros.

Para brindar

Dentro de la experiencia gastronómica no puede faltar el Pisco Sour Clásico, el cual se espera sea el más demandado en estas fechas. No obstante, para los que no toman alcohol también está la opción de la chicha morada y la huambrilla, con su combinación exclusiva de jarabe de carambola, té de jazmín, y una mezcla refrescante de zumos de naranja, piña y limón, junto con hierbabuena y agua, detalla la directora gastronómica de La Nacional.

Por otro lado, desde Perroquet resaltan sus cocteles como el Negroni, que es una mezcla clásica de gin, vermut rosso y campari, ideal para quienes disfrutan de sabores intensos. Así como el Pisco Punch, un refrescante cóctel de pisco, jugo de piña, jarabe de goma y limón, perfecto para un brindis lleno de sabor.

