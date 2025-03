Actualmente, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el mercado estadounidense concentra el 35% de los envíos agropecuarios del Perú, teniendo al arándano y la uva entre sus principales compras. Sin embargo, esto no necesariamente implicaría un impacto en todos los frutos que exporta el Perú.

El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump , deja entrever que el fin de este arancel es proteger su industria local, la cual produce principalmente cereales.

De hecho, datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que el maíz, la soya y el heno son los productos más cultivados en Estados Unidos, representan el 75% de todas las tierras de cultivo cosechadas en el país.

En este campo, el Perú no presenta una producción y menos aún una exportación importante, por lo que no necesariamente habría un impacto si se establecen aranceles, precisó Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (Adex).

“El maíz es un producto clave dentro de Estados Unidos, pero nosotros prácticamente no exportamos maíz a Estados Unidos, así que no habría problemas respecto a ello. También es un productor muy importante de soya, uno de los tres más importantes del mundo, y el Perú tampoco exporta este producto. En ese sentido, el Perú no estaría siendo afectado”, comentó a Gestión.

Por ejemplo, solo en maíz amarillo duro -que es la variedad que se produce en Estados Unidos- el Perú logra una producción de cerca de 1,300 toneladas, insuficiente para atender la demanda de la industria, según reportes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Por ello, el 75% de la oferta de este maíz en el Perú es importando.

En ese sentido, Arrieta de Adex consideró que los países más preocupados con los aranceles al agro podrían ser Canadá, que exporta maíz y soya a Estados Unidos, así como Brasil y Argentina, que son mundialmente conocidos como productores de soya .

Otros cultivos importantes para la producción agraria en Estados Unidos, acorde a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), son: el trigo, la caña de azúcar, la remolacha, las papas, los tomates, el arroz y el algodón. Mientras que en frutas se encuentran entre las más importantes las uvas, manzanas y naranjas.

Producción de Estados Unidos, agro.

Estacionalidad jugaría a favor de Perú

De estos productos, u no que preocupa es la uva , fruta en la que el Perú está consolidado como el mayor exportador mundial. Incluso, el año pasado, el 9% de lo que envío a Estados Unidos fueron uvas.

Ante esto, Arrieta de Adex, apunta que el impacto en este producto dependería mucho de la estacionalidad y las oportunidades que se puedan generan. Esto, teniendo en cuenta también que México, país en el que ya se impusieron aranceles, es uno de nuestros principales competidores.

“Por ejemplo, si Estados Unidos no se da completamente abasto en la producción de uvas y ya tiene un arancel aplicado a México, lo más lógico es que los consumidores y también las diferentes cadenas que buscan traer también uvas hacia Estados Unidos vayan a buscar a otros proveedores alternativos. Podrían ver a Perú como una oportunidad”, explicó.

Si bien Estados Unidos, al igual que Perú, tiene producción de uvas, espárragos, pecanas, mango y palta, el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, resaltó que una ventaja es la contraestación. Es decir, Perú evitaría enfrentarse a los aranceles de Estados Unidos debido a que abastecemos al mercado estadounidense cuando su producción local ha finalizado .

“En el caso de frutas y hortalizas tenemos esa ventaja, alta productividad y somos complementarios en las producciones. En las épocas que nosotros salimos con un producto, con cosecha, ellos ya están terminando”, sostuvo.

Amaro resaltó que, al 2024, las agroexportaciones peruanas hacia Estados Unidos superaron los US$ 4,000 millones, con frutas y hortalizas representando cerca de US$ 3,000 millones.

El representante de AGAP resaltó que en varios productos mencionados se ha desarrollado una relación con el mercado estadounidenses al punto que hay empresas de ese país que tienen inversiones directas en la producción peruana.

“En el Perú hay empresas americanas también que producen uva y que envían su producción a Estados Unidos. También hay empresas americanas de arándanos, palta y cítricos. El Tratado Libre Comercio, que es el marco que rige nuestro comercio bilateral, ha permitido esa complementariedad y ese fortalecimiento de las exportaciones mutuas”, refirió.

Un producto que se ha analizado previamente es el arándano, que en los campos estadounidenses reportaba una producción de 333,660 toneladas con datos del 2023, superior a la cantidad que se cultiva en el Perú, pero con una exportación menor a la nacional.

Amaro precisó que hace unos años se produjo una investigación en Estados Unidos por una denuncia sobre supuestos efectos negativos de las importaciones de arándanos en la producción local, el cual se concluyó que los envíos peruanos no eran una amenaza.

“El gobierno americano hizo toda una evaluación, finalmente concluyó que no había daño. Se demostró que Perú es complementario, justamente porque producimos contra estación y no afecta su industria, por lo que no se tomaron medidas en contra”, comentó.

¿Podríamos reemplazar al mercado estadounidense?

El sector agroexportador peruano mantiene la expectativa de que Estados Unidos no imponga aranceles a sus productos, pero, de aplicarse estas medidas contra los productos peruanos, Amaro de AGAP advirtió que encontrar mercados alternativos no sería una tarea sencilla .

“No es fácil reemplazar un mercado de esa dimensión de la noche a la mañana. Si bien tenemos acuerdos con más de 150 países, ganar acceso y consolidarse en nuevos mercados toma tiempo”, refirió.

Arrieta, de Adex, coincidió en que hacer un cambio rápido en el corto plazo es complicado dado que el Perú estaría dentro del top 10 de proveedores de productos agrícolas a Estados Unidos.

Dentro de esta búsqueda por diversificar las agroexportaciones, apuntó que China es una alternativa con gran potencial debido a su enorme mercado de consumidores.

“China en términos de población prácticamente quintuplica a la población americana, entonces estamos hablando de un mercado muy potencial que podría equiparar también el poder adquisitivo de Estados Unidos en el mediano plazo”, sostuvo.

Sin embargo, recordó que aún hay trabajo por hacer para incentivar mucho más la apertura de este tipo de mercados, pues, por ejemplo, en China, países como Chile han logrado un mejor posicionamiento con sus exportaciones agrícolas.

También te puede interesar:

1) Trudeau anuncia represalias contra EE.UU. por los “injustificados” aranceles de Trump

2) UE advierte que aranceles de EE.UU. a México y Canadá amenazan “estabilidad económica”

3) EE.UU. y China libran guerra comercial mientras se activan aranceles a México y Canadá

SOBRE EL AUTOR Guadalupe Gamboa Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, con experiencia en radio, tv y web. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.