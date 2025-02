De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), un 25% de las exportaciones siderometalúrgicas del Perú se dirigen a Estados Unidos. Sin embargo, estos envíos se concentrarían en otros metales, pues los envíos de acero y aluminio son mucho menores.

Las ventas de acero no solo son bastante limitadas, sino que también vienen reduciéndose en los últimos años. Del 2023 al 2024, se observó una caída en los despachos al exterior en las variedades de acero largo (-31.7%), redes o mallas de alambre de acero (-27.9%) y tubos de acero (-44.4%).

Las dos grandes compañías siderometalúrgicas del Perú direccionan su oferta dentro de la región: al cierre del 2024, Aceros Arequipa exportó, principalmente, a Bolivia, Colombia y Brasil; mientras que, al tercer trimestre, SiderPerú concentró el integro de sus exportaciones a Bolivia.

En el caso del aluminio, los datos del Mincetur mostraron que los envíos de los desperdicios de este metal aumentaron en 72.1% hasta los US$ 55 millones, pero aún por debajo de los despachos que productos de cobre, zinc o plata.

¿Nos afectará?

Esta no es la primera vez que Estados Unidos establece aranceles al acero y aluminio. En el 2018, durante su anterior gestión, Trump también estableció un arancel del 25% al acero y de 10% al aluminio importado, el cual se terminó resolviendo para varios países, pero no fue así para el Perú, recordaron desde la Asociación de Exportadores (Adex).

Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios (CIEN) de Adex, precisó que el arancel que Estados Unidos impuso hace siete años nunca se levantó para el Perú, lo cual vino afectando las exportaciones peruanas de estos productos del sector siderometalúrgico .

Vásquez detalló que, aunque Perú intentó negociar para eliminar estos impuestos, el país norteamericano priorizó los volúmenes. Sin embargo, la producción nacional “no es un jugador fundamental en el mercado de hierro y acero global y nuestras exportaciones no representaban ni el 1% de lo que compraba Estados Unidos en el mundo”.

El principal producto que exportábamos en ese rubro al mercado estadounidense, señaló, eran las barras de acero. Pero con la aplicación de la primera medida se tuvo una afectación de cerca de US$ 32 millones .

“Lo anunciado no sería una medida novedosa para el caso peruano. Antes de esa medida del 2018, en 2017 el Perú había logrado exportar productos de hierro y acero por un poco más de US$ 38 millones. Después de esa medida, lamentablemente ha bajado y el año pasado solo exportamos US$ 6.6 millones en las líneas de productos que no estuvieron afectadas por la salvaguarda original ”, explicó a Gestión.

Respecto al aluminio, las exportaciones peruanas a Estados Unidos son menores. Los datos de Adex mostraron que en total, en el 2024, se exportaron US$ 1.9 millones en productos de aluminio, por debajo de su nivel máximo de US$ 3.5 millones alcanzado en el 2021, siendo el principal bien enviado los “desperdicios y desechos de aluminio”, que no se vio afectado por la medida del 2018.

El especialista indicó que aún no hay una claridad respecto al impacto final de los aranceles que se impondrán, pues no se sabe si solo se aplicarán nuevamente a todos los países o si se extendería a más productos del sector. Esto podría estar sujeto a algunas variaciones producto de algunas negociaciones, como en el 2018. Teniendo en cuenta esto, Vásquez sostuvo que, si el Gobierno de Trump amplía las restricciones alrededor del sector de hierro y acero y el sector de aluminio, el impacto sería mayor .

“ Si amplían la medida a otros productos adicionales de esos dos sectores, de hierro y acero y de aluminio, podría haber un incremento en la afectación de las exportaciones peruanas hacia Estados Unidos de cerca de US$ 9 millones ”, refirió.

Aunque Vásquez estimó que los US$ 9 millones en afectación son un monto menor frente a los miles de millones que exporta el Perú en general, recordó que, para algunas empresas del rubro, sobre todo pequeñas o medianas , sí representa una parte importante de sus ingresos.

Adicionalmente, este impacto de la guerra comercial podría generar un incremento de la inflación en Estados Unidos. Luego, los países afectados por los aranceles buscarán colocar su producción en otros mercados, lo que podría llevar a una reducción de precios a nivel global y una mayor competencia con importaciones baratas.

“Lo que va a ocurrir es que estos países que van a verse afectados con imposibilidades de exportar a Estados Unidos buscarán otros mercados, lo que podría generar que los precios internacionales de esos productos se reduzcan, afectando a industrias pequeñas en países como el Perú, donde ya hemos observado una contracción bastante fuerte de los precios de los productos de hierro y acero ”, subrayó.

Guerra comercial escala

Pese a que el Perú está bastante rezagado en el sector siderometalúrgico y el impacto no sería tan fuerte, Juan Carlos Mathews, exministro de Comercio Exterior y Turismo, coincidió en que la incertidumbre podría desencadenar represalias de los países afectados en la guerra comercial .

“Cuando eso sucede, hay un impacto inflacionario porque los aranceles encarecen los productos. En el mercado estadounidense, solo China, México y Canadá representan el 41% de sus importaciones. Si suben los precios, la inflación es inevitable”, explicó el también vicepresidente de Internacionalización de la USIL.

Asimismo, Mathews precisó que, con una menor actividad comercial global, las exportaciones peruanas se verían afectadas, pues el menor crecimiento económico reduce la capacidad de compra.

Además, podría haber una afectación en algunas empresas que dependen exclusivamente de Estados Unidos. Pese a que a nivel país estamos diversificados, recordó que hay compañías que venden gran parte o su total producción a dicho mercado.

Otro riesgo en medio de la guerra comercial, apuntó, es la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump solicite una eventual revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

“Sería iluso pensar que no va a pasar con Perú, en algún momento deberíamos estar listos con una propuesta porque nos van a tocar puertas para revisar el TLC con Perú. La preocupación con Perú es más por la cercanía que tiene con China, con la inversión del puerto de Chancay”, refirió.

A pesar de los riesgos, Mathews considera que este escenario podría convertirse en una oportunidad para atraer inversión estadounidense. El especialista señaló que, si se promulga la ley de zonas económicas especiales en los próximos meses, se podrían ofrecer incentivos como exoneraciones de impuesto a la renta.

“Es una oportunidad para decirle a los industriales de gas, de energía, de tecnología de Estados Unidos, que es el momento para entrar a Perú y para crear un contrapeso a la fuerte presencia que tiene China con América Latina”, añadió.

