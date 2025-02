El mineral rojo subió 2.4 % ayer al cerrar en US$ 4.7. Algunos analistas sostienen que esto se explica por mayores compras preventivas, pues el presidente estadounidense también amenazó con imponer aranceles al metal básico.

Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa, afirmó que estas mayores tarifas podrían generar un problema de abastecimiento en la cadena de suministro del cobre, lo que eventualmente elevaría su precio.

“En el mercado, en el corto plazo, hay mucho más de sentimiento que de fundamento. Entonces se genera mucha incertidumbre sobre el acuerdo al que se podría llegar (entre EE.UU. y sus socios comerciales). Hay inversionistas que salen a comprar en el mercado spot y hacen que el precio suba; quieren cubrir sus necesidades de cobre por si acaso”, sostuvo Ramos, de BBVA Bolsa.

“También el mercado de futuros juega un papel importante. Hay empresas que quieren asegurar el abastecimiento para más adelante. Y luego está la demanda real. China sigue comprando cobre en el último año y el inventario del metal sigue bajando a nivel mundial”, agregó.

El alza del cobre se reflejó en la BVL, que subió 0.57% ayer. Los analistas consultados explicaron que esto obedece a la relevancia de las acciones del sector minero en la plaza local. El dólar, por su parte, retrocedió 0.2%, a S/ 3.711.

Mayor incertidumbre

Yordin Lozano, analista de inversiones y mercado de capitales de Kallpa SAB, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que Trump retroceda en su anuncio. “No vemos que se pueda llegar a un acuerdo. Aún existe mucha incertidumbre, en general, para varias industrias, de cómo se va a reconfigurar el panorama comercial”, opinó.

“Los (últimos) aranceles reafirman aún más su política proteccionista (de Trump)”, enfatizó.

Tras la confirmación de aranceles al acero y aluminio, los analistas veían más probable similar medida contra el cobre. Al cierre de esta edición, el metal rojizo cedía hasta US 4.68 la libra y afectaba los valores de cupríferas.

Así, la volatilidad con sesgo a la baja podría recrudecer en la BVL en el corto plazo, según los analistas bursátiles.

En esa senda, Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research, opinó: “Esperaría una recalibración en las expectativas que en el último tiempo han estado del lado optimista. No me sorprendería que la reacción incluya una apreciación del dólar global, lo que no jugaría a favor del precio del cobre y de los activos emergentes, incluyendo la bolsa local”.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

