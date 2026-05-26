En el balance actualizado a abril, ha irrumpido en el podio de las alternativas más rentables un fondo mutuo que apuesta por acciones asiáticas y ha desplazado a los fondos de acciones domésticas y latinoamericanas.

Ese fondo mutuo que más ganó es un fondo de fondos (es decir, que invierte en otros fondos mutuos internacionales) que acumula una ganancia de 18% en lo que va del año, solo superado por los Índices General y Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

“En línea con el atractivo que existe hoy de todo el sector de semiconductores, el auge del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y las valoraciones que todavía se consideran competitivas dentro de Asia emergente, ha regresado el protagonismo a mercados como Corea del Sur, Taiwán y el mismo China”, señaló Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

El fondo en cuestión invierte principalmente en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (10.2% de su cartera) y Samsung Electronics Co Ltd (9.8%), según su hoja informativa a marzo. Al cierre de ese mes, además, acumulaba una pérdida de 1.3% en el 2026. Pero solo en el cuarto mes del año revirtió ese resultado.

Inteligencia artificial

Por su lado, Jorge Espada, managing partner de Valor Capital, explicó que comenzaron a salir reportes positivos de las grandes compañías estadounidenses tecnológicas, lo que impulsó también la cotización de sus empresas proveedoras ubicadas en Asia.

“Todo lo que es IA es como una cadena. Las compañías de software de IA están en Estados Unidos. Pero si se da un boom de la IA, eso jala hardware, semiconductores, productores de tarjetas de memoria, chips, etc., y muchos de estos componentes son fabricados en China, Taiwán y Corea”, sostuvo.

El desempeño de estas compañías vinculadas a la IA impulsó las bolsas de sus respectivos países. Así, entre enero y abril el índice Taiex de la bolsa de Taiwán subió 34.4% y en lo que va del año acumula un rendimiento de 45.93%. En esos periodos, el índice Kospi coreano escaló 53% y 82%.

La forma en la que invierten los peruanos para aprovechar esa escalada, como ya lo mencionados, es a través de fondos mutuos de renta variable de Asia.

El desempeño de compañías vinculadas a la IA impulsó las bolsas asiáticas. (Foto: iStock)

Mercado local y desarrollados

Aunque no al vertiginoso ritmo de sus pares asiáticas, la BVL también resalta entre las plazas globales con un alza de 18.02% en soles y de 12.61% en dólares en el primer cuatrimestre. Y al 22 de mayo, esos rendimientos ascienden a 21.51% y 19.73%, respectivamente.

Falen y Espada coincidieron en señalar que las ganancias en la bolsa limeña son apuntaladas principalmente por el precio del cobre.

Entre los cinco instrumentos que más beneficios redituaron a abril, los dos primeros son índices bursátiles locales, luego vienen dos fondos mutuos que invierten en el mundo emergente y cierra el top 5 otro índice de la BVL, según el ranking de MC&F e IFEL

Por su parte, la bolsa de Nueva York acumulaba una ganancia de 5.7% al cierre de abril y de 9.69% al finalizar la semana pasada. Así, Wall Street se recupera del “bache” tras el estallido de la guerra en Irán en marzo.

La BVL también resalta entre las plazas globales con un alza de 18.02% en soles y de 12.61% en dólares en el primer cuatrimestre. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Europa

Un caso distinto son las bolsas europeas. Durante el primer cuatrimestre, las plazas de Londres, Madrid, París y Frankfurt acumularon un rendimiento de 6.76%,4.16%, 0.11% y -0.99%, respectivamente. Al 22 de mayo, avanzan solo 6.65%, 4.27%, 0.24% y 0.34%, en el mismo orden.

“Vivimos en un mundo globalizado. Entonces, ya no es un tema sobre dónde una compañía está domiciliada. Microsoft o Apple, por ejemplo, venden en todo el mundo. Pero fuera de eso, el rezago en Europa es porque el planeta se está yendo a la alta tecnología. Las grandes compañías en el mundo son tecnológicas. ¿Y dónde está la tecnología el día de hoy? Casi nada en Europa. Son empresas estadounidenses o asiáticas”, reflexionó Espada.

Fondos mutuos

Los fondos mutuos registraron ganancias de 3.2% en promedio en el primer cuatrimestre del año, según MC&F e IFEL. Sin embargo, dicha categoría muestra una dispersión considerable en sus resultados, pues oscilan entre -10.0% y 18.0%. Como mencionamos anteriormente, el que más rindió fue uno que apuesta por acciones asiáticas, pero también destacan aquellos que invirtieron en instrumentos con exposición a acciones latinoamericanas y peruanas.

Entre enero y abril de este año, las bolsas de Brasil, México, Colombia y Chile ganaron en el año (en dólares) 28.66%, 9.36%, 8.5% y 4.19%, respectivamente. Al 22 de mayo, los beneficios acumulados fueron de 18.84%, 11.52%, 3% y 0.6%, en el mismo orden.

En contraste, el fondo mutuo más perdió, de acuerdo con el referido ranking, fue uno que invierte en acciones de la India, seguido por otro más sofisticado que apuesta por notas estructuradas.

Balance

Más allá del análisis por instrumento, en lo que va del año, las opciones de inversión reportaron una ganancia promedio de 3.3%, según MC&F e IFEL. Así, el 23.2% de las opciones registró rendimientos por encima de la inflación del periodo (3.5%). En otras palabras, solo 2 de 10 alternativas ganaron más qué el alza de precios, impidiendo que el inversionista pierda poder de compra.

En general, los instrumentos denominados en dólares registraron un mejor desempeño con ganancias de 3.4% en promedio. En tanto, aquellos denominados en soles reportaron utilidades de 3.1% como media.

Analizando por tipo de instrumento, los índices de la BVL fueron la alternativa más rentable en el periodo de enero a abril del 2026 (15.6%). Asimismo, los instrumentos de renta fija en dólares alcanzaron un desempeño positivo de 4.7%, en promedio. En el caso de los instrumentos de renta fija en soles, fue un rendimiento de 2.4%, como media.

Por otro lado, de acuerdo con el referido informe, los depósitos a plazo en dólares de las entidades financieras lograron beneficios ligeramente mejores que en soles. El rendimiento de dólares fue 2.8%, mientras que en soles fue de 1.4%.

MC&F e IFEL compara todos los instrumentos de inversión calculando las ganancias o pérdidas en soles.