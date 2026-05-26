El índice Kospi coreano escaló fuertemente en el primer cuatrimestre del año y la tendencia continuó en mayo. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Hasta el primer trimestre, los instrumentos de inversión disponibles para los peruanos que más rendían en el 2026 estaban vinculados a activos locales. Así, destacaron índices bursátiles y fondos que invierten en acciones del mercado limeño, según la consultora MC&F e IFEL, ¿qué cambió ahora?

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