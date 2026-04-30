Los fondos mutuos registraron pérdidas de 0.5%, en promedio, entre enero y marzo del 2026, según MC&F e IFEL | Foto de Towfiqu barbhuiya en Pexels
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Guillermo Westreicher Herrera
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Choques externos y locales están pesando decisivamente en la rentabilidad de las diferentes opciones de inversión ofrecidas en el país, ¿cuél es el balance a marzo?

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