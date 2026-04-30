Primero fue el desbarajuste en los mercados que ocasionó en marzo y, con menor intensidad en abril, la guerra de EE.UU. e Israel contra de Irán; y ahora las tensiones provienen del proceso electoral interno.

En lo que va del 2026, al cierre del primer trimestre, las 294 alternativas de inversión analizadas por la consultora MC&F e IFEL reportaron una ganancia promedio de solo 0.4%.

En tal contexto, apenas el 7.8% de los instrumentos de inversión rindió por encima de la inflación acumulada en el trimestre (3.2%). Es decir, el 92.2%, o nueve de 10 alternativas no pudieron rentar más que el alza de precios.

“El primer trimestre registró un nivel de inflación anómalo (por el pico de marzo). Y, por otro lado, en los mercados financieros el mes pasado ha sido de desempeño negativo. Ambos factores han hecho que el retorno de muchas alternativas estén por debajo con respecto a la inflación”, explicó Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

“Hasta febrero la foto estaba muy bonita. La inflación no era alta y, por otro lado, no se había dado la caída de marzo (de los activos financieros), producto de la guerra en Irán”, añadió.

En tal sentido, Espada enfatizó que “lo único (activos de inversión) que subió en marzo” fue el crudo y las acciones de empresas petroleras. Sin embargo, “todo lo demás tuvo un efecto negativo”, dijo.

La inflación acumulada a marzo, o en el primer trimestre, fue la mayor en 28 años, impulsada principalmente por el desabastecimiento local de gas natural ante una falla en el gasoducto de Camisea –incidente ya superado– y el persistente incremento en los precios de los combustibles a raíz de la crisis de suministro mundial del petróleo surgida por el cierre del estrecho de Ormuz –por donde se traslada la quinta parte del crudo que se consume en el globo– en el escenario de guerra.

Una mujer ondea la bandera de Irán frente a una valla publicitaria gigante que dice "El estrecho de Ormuz permanece cerrado", en la Plaza de la Revolución de Teherán, el 12 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).

Poder adquisitivo

Ello elevó de forma significativa la valla nominal que deben superar los instrumentos de inversión para generar rentabilidad real positiva, particularmente las alternativas conservadoras o de corto plazo –en las que invierten la mayoría de personas–, sostuvo una fuente del mercado bursátil.

Espada advirtió que los inversionistas a veces se dejan llevar por tasas de rentabilidad nominales que, por ejemplo, pueden ser de 3%, pero si la inflación es de 3.2% en ese mismo periodo, el rendimiento real será negativo, de -0.2%.

“A veces los números nominales llaman la atención. Pero en el largo plazo uno debe buscar (con su inversión) mantener su capacidad de consumo e incluso incrementarla”, afirmó.

Espacio

En el análisis por instrumento, los índices de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) fueron lo más rentable de este periodo, con el Selectivo (MSCI Nuam Peru Select) con un rendimiento de 23.2%. Le siguieron el Índice General, con un alza de 20.8%, y el Selectivo Capped (19.6% en el periodo de análisis).

Del cuarto al séptimo lugar en el ranking, figuran fondos mutuos que invierten específicamente en acciones locales.

“En el caso de la bolsa local, hasta el 28 de febrero había subido bastante, un crecimiento que nadie esperaba a finales del año pasado. Eso da un espacio para poder aguantar (shocks externos como la guerra en Irán)”, resaltó Espada.

El rendimiento en el verano se explicó por el alza de los metales y la mayor actividad económica, dijo. “Tendría que haber una hecatombe para que terminemos negativos en el año (en la BVL)”, consideró.

La plaza limeña acumulaba al cierre de marzo un rendimiento superior a los de mercados de la región, como Colombia, México y Santiago de Chile, que ganaron 13.76%, 7.44% y -1.4%, respectivamente (en dólares), entre enero y marzo último.

Durante el presente mes, sin embargo, las ganancias en la bolsa limeña se recortaron a un acumulado de 11% (en dólares al 29 de abril).

“Los aún elevados precios de los commodities continúan favoreciendo las perspectivas de rentabilidad de las compañías mineras. De igual modo, la expectativa de mayor dinamismo en la actividad económica local, incluso en un contexto de creciente ruido electoral, ha contribuido a sostener una visión constructiva sobre compañías expuestas a demanda interna y al ciclo crediticio”, expuso un analista del sector.

Fondos mutuos

Los fondos mutuos registraron pérdidas de 0.5%, en promedio. Sin embargo, dicha categoría muestra una dispersión considerable en sus resultados, como en periodos anteriores, pues oscilan entre -17.3% y 17.1%.

Los fondos mutuos que obtuvieron mejor rendimiento fueron aquellos que invirtieron en acciones locales, mientras que los que acusaron mayores pérdidas fueron (en orden de mayor a menor pérdida): uno que invierte en India, seguido por dos que invierten mayoritariamente en acciones de innovación o globales.

MC&F e IFEL calcula el rendimiento de las opciones de inversión en soles; es decir, si una alternativa en dólares bajó 5%, pero el billete verde subió 1% frente a la moneda local durante el periodo de análisis, al final, el instrumento solo bajó 4% en su valor.

La inflación acumulada a marzo, o en el primer trimestre, fue la mayor en 28 años. (Foto: Andina)

Bonos en dólares superan a los de soles

Durante el primer trimestre del año, el dólar se apreció 0.6% frente al sol, mientras que el euro se revalorizó 0.8% frente a la moneda local, según MC&F e IFEL.

En tal sentido, los depósitos a plazo en dólares de las entidades financieras lograron rendimientos ligeramente mejores que en soles. El rendimiento en la divisa estadounidense fue de 1.1% en promedio, mientras que en moneda local fue de 0.9%.

Asimismo, los instrumentos de renta fija (bonos y otros instrumentos de deuda) en dólares alcanzaron un retorno de 3.9%, en promedio, en tanto que el correspondiente en soles fue de 0.9%.

“En un contexto de fortalecimiento global de la divisa estadounidense, asociado en parte al incremento de la aversión al riesgo derivado de tensiones geopolíticas internacionales ( y recientemente atizado por el proceso electoral), los instrumentos denominados en dólares se vieron favorecidos por el componente cambiario. Como resultado, al medir retornos en moneda local, estos productos (en dólares) exhibieron un desempeño relativo superior frente a alternativas comparables en soles”, explicó un analista del sector financiero.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.