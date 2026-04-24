Los fondos de inversión privados no están bajo el ámbito de supervisión de la SMV, aunque sean ofrecidos por una SAFI. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El mercado de los activos alternativos ha venido extendiéndose en el país, principalmente en el último lustro, brindando opciones como la deuda privada (préstamos que adquieren empresas fuera del sector financiero) y el real estate (bienes raíces), ¿qué hay detrás?

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