El patrimonio administrado por fondos de inversión, tanto públicos como privados, ascendió a S/ 14,000 millones al cierre del 2024, invertido principalmente en acreencias (facturas, préstamos, bonos privados, leasing, entre otros) e infraestructura, es decir, activos alternativos, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

De ese monto, más de la mitad (57%) corresponde a fondos privados, o sea que no se encuentran bajo el ámbito de la regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), según el instituto emisor.

Partiendo de esa base, puede estimarse que el patrimonio administrado por fondos de inversión privados –no regulados- de activos alternativos supera hoy los S/ 8,000 millones, tras crecer en el 2025, indicó a Gestión Freddy Salcedo, director ejecutivo de Conexa Financial Group, firma que ofrece fondos de deuda privada y de real estate.

En esa senda creciente, la cuota promedio de los inversionistas llega hoy a entre US$ 130,000 y US$ 140,000, cuando el año pasado estaba más cerca a los US$ 100,000, de acuerdo con datos de la firma.

El patrimonio administrado por fondos de inversión, tanto públicos como privados, ascendió a S/ 14,000 millones al cierre del 2024. Foto: iStock.

Rentabilidad

El ejecutivo explicó que los inversionistas recurren a los activos alternativos en búsqueda de un mayor rendimiento del que obtendrían con depósitos a plazos en bancos o fondos mutuos de renta fija, que a veces no cubren ni la inflación.

“En general, los inversionistas entienden que (los fondos de activos alternativos) ofrecen una mejor rentabilidad. Sin embargo, la contraparte es la iliquidez porque deben esperar el final del plazo al que se contrata, uno, dos o tres años (para recuperar el principal de la inversión)”, expresó.

Cupones

Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, dijo que una primera característica que atrae al público a estos activos es la baja volatilidad de su precio. Sin embargo, advirtió que ello se debe a que no cotizan “todos los días, sino una vez al mes, al trimestre o al semestre”.

“(La baja volatilidad) puede dar la sensación (no certera) a cierto tipo de inversionista no sofisticado de que se trata de inversiones no riesgosas”, afirmó.

Otra característica que puede ser atractiva de ese tipo de fondos es el pago de una rentabilidad periódica, según Espada. “Por ejemplo, si uno compra acciones en la bolsa, independientemente de la volatilidad y el rendimiento en el largo plazo, hay algunas que no entregan dividendos o lo hacen una vez al año. Entonces, sobre todo las personas naturales, valoran un flujo de caja periódico, por ejemplo, mensual”, sostuvo.

Salcedo comentó que los fondos de deuda privada de Conexa pagan un cupón mensual, semestral o anual, a una tasa de rentabilidad de entre 7% y 9% anual. En cambio, en los fondos de real estate el rendimiento es de 10% anual, pero no se reparten dividendos, es decir, el inversionista solo recibe la ganancia al final del plazo contratado.

Retiros

Un tercer factor que impulsó los fondos de activos alternativos, según Espada, es la liberación de los ahorros previsionales en las AFP y la disponibilidad del 95.5% de esas cuentas al momento de la jubilación, lo que permitió en el periodo pospandemia, liberar recursos que se destinaron a ese tipo de inversiones.

Espada mencionó que, cuando las tasas de interés de los depósitos a plazos estaban entre 8% y 9% anual hace algo más de dos años, no existían muchos incentivos para buscar alternativas más rentables. Sin embargo, eso cambió cuando los bancos centrales comenzaron a bajar las tasas, lo que habría favorecido a los activos alternativos, añadió.

Clientes

En un entorno de volatilidad, algunas empresas pueden caer en incumplimiento de sus pagos, sobre todo aquellas que no poseen el grado más alto de calificación crediticia, que son justamente las que recurren a los fondos de deuda privada para financiarse.

Salcedo explicó que, como gestores de estos fondos, Conexa y otros piden a las empresas prestatarias poner en un fideicomiso de garantía un monto equivalente al doble del crédito adquirido. De ese modo, se mitiga el riesgo.

Con todo, Espada hace la salvedad de que los inversionistas institucionales como AFP, pero principalmente aseguradoras, invierten en fondos de activos alternativos.

Conexa, que gestiona fondos privados de deuda privada y real estate, estima este año captar S/ 150 millones este año y llegar a administrar S/ 1,000 millones al 2029. Sus clientes pertenecen al segmento afluente (80%) y de alto patrimonio (20%).

Esta es la lista de los bancos con las mejores tasas para los depósitos a plazos | Foto: Andina

Gestores privados

Los analistas consultados explicaron que los fondos de inversión privados no están bajo el ámbito de supervisión de la SMV, aunque sean ofrecidos por una SAFI (Sociedad Administradora de Fondos de Inversión) , que —como empresas— sí están reguladas.

Tampoco están regulados los fondos privados que son administrados por un gestor que no forma parta de una SAFI.

En los últimos años, este mercado ha crecido por el interés ya mencionado de los inversionistas sobre todo de estratos altos, aunque algunos de estos se perjudicaron por la gestión dolosa de ciertos fondos privados, casos que están documentados y de los que han informado varios medios.