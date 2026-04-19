A nivel regional, 6 de cada 10 negocios gastronómicos fracasan en su primer año. (Foto referencial: Freepik)
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Zulema Ramirez Huancayo
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En un entorno más exigente y competitivo, con mayor oferta y consumidores mejor informados, la sostenibilidad de los negocios depende cada vez menos de la intuición y más de la disciplina financiera.

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