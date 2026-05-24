Sectores de consumo discrecional, como tecnología, moda y electrodomésticos, sienten más la cautela del consumidor, mientras los bienes esenciales mantienen su resiliencia. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.
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Giancarlos Torres
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A medida que el país ingresa en un escenario marcado por el proceso electoral, el consumo comienza a mostrar señales de cautela. El cambio no solo pasa por una menor disposición al gasto, sino también por una transformación en los hábitos de compra: los hogares planifican más, reducen compras impulsivas y priorizan categorías esenciales frente a bienes de mayor valor o carácter aspiracional.

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