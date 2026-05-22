Debates están programados para el domingo 24 de mayo y domingo 31 de mayo, informó el JNE. Foto: JNE
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Redacción Gestión
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, a realizarse entre los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular, así como de ambos candidatos, Roberto Sánchez y

Debate electoral del domingo 24 de mayo

El JNE informó que el debate técnico se realizará el domingo 24 de mayo a las 8:00 pm, el cual será moderado por los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.

El orden de temas es el siguiente —cada uno durará 3 minutos—:

Orden y bloque temáticoPrimero en exponerSegundo en exponer
Reforma del EstadoJuntos por el Perú Fuerza Popular
Juventud y deporteFuerza PopularJuntos por el Perú
Agricultura y medio ambienteJuntos por el Perú Fuerza Popular
InfraestructuraFuerza PopularJuntos por el Perú
Economía y generación del empleoJuntos por el PerúFuerza Popular
SaludFuerza PopularJuntos por el Perú
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De acuerdo con el JNE, queda a discreción de cada partido político si sus aspirantes a la vicepresidencia participarán del debate técnico.

Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

Debate presidencial del 31 de mayo

Este debate se realizará el domingo 31 de mayo a las 8:00 pm. Los moderadores serán los periodistas Angélica Valdez y Carlos Villarreal.

El orden de participación y temas a exponer va de la siguiente manera:

. Luego será el turno de Keiko Fujimori (FP). Cada uno tendrá un minuto y deberá responder, tras el arranque, la siguiente pregunta: ¿Por qué debe ser elegido presidente del país?

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Los temas por abordar, en orden de aparición, serán:

  1. Seguridad ciudadana. Inicia su exposición Keiko Fujimori.
  2. Fortalecimiento democrático y derechos humanos. Roberto Sánchez arranca.
  3. Educación y salud. Keiko Fujimori comienza.
  4. Economía, empleo y reducción de la pobreza. Comienza Roberto Sánchez.

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