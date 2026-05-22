El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió los temas que se abordarán en los debates programados para el 24 y 31 de mayo, a realizarse entre los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular, así como de ambos candidatos, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

Debate electoral del domingo 24 de mayo

El JNE informó que el debate técnico se realizará el domingo 24 de mayo a las 8:00 pm, el cual será moderado por los periodistas Ricardo Alva y Fátima Chávez.

El orden de temas es el siguiente —cada uno durará 3 minutos—:

Orden y bloque temático Primero en exponer Segundo en exponer Reforma del Estado Juntos por el Perú Fuerza Popular Juventud y deporte Fuerza Popular Juntos por el Perú Agricultura y medio ambiente Juntos por el Perú Fuerza Popular Infraestructura Fuerza Popular Juntos por el Perú Economía y generación del empleo Juntos por el Perú Fuerza Popular Salud Fuerza Popular Juntos por el Perú

De acuerdo con el JNE, queda a discreción de cada partido político si sus aspirantes a la vicepresidencia participarán del debate técnico. La lista de expertos deberá confirmarse el sábado 23 de mayo, fecha en la que se realizará el ensayo.

Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

Debate presidencial del 31 de mayo

Este debate se realizará el domingo 31 de mayo a las 8:00 pm. Los moderadores serán los periodistas Angélica Valdez y Carlos Villarreal.

El orden de participación y temas a exponer va de la siguiente manera:

Roberto Sánchez (JpP) será el primero en presentarse. Luego será el turno de Keiko Fujimori (FP). Cada uno tendrá un minuto y deberá responder, tras el arranque, la siguiente pregunta: ¿Por qué debe ser elegido presidente del país?

Los temas por abordar, en orden de aparición, serán: