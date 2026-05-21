La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el material electoral para el voto de 1′194,172 electores peruanos residentes en el extranjero fue trasladado esta mañana, a partir de las 4:00 horas, desde el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral, en Lurín, hacia la Cancillería, en el Cercado de Lima, a fin de que posteriormente sea trasladado a los diversos países del mundo

A bordo de 2 camiones, el material de sufragio, incluyendo el de reserva fue desplegado con el resguardo de la Policía Nacional del Perú, y en cada unidad móvil viajó un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, responsable que la carga electoral llegar a su destino.

La documentación electoral comprende cabinas de votación, ánforas, cédulas de sufragio, actas electorales y muchos otros documentos que usarán las oficinas consulares peruanas al organizar la Segunda Elección Presidencial en el exterior. Entre el material electoral también se envía 515 cartillas Braille para facilitar el voto de las personas con discapacidad visual.

La ONPE utilizó 2 líneas de producción para realizar el ensamblaje de todo el material electoral, actividad que contó con la presencia de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes realizaron la respectiva verificación.

Para el voto de los connacionales en el exterior, el organismo electoral contempla 2,506 mesas de sufragio, distribuidas en 217 locales de votación, ubicados en 205 ciudades.

Por consideraciones técnicas, logísticas y operativas, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no podrán votar aquellos compatriotas que vivan en Venezuela en América ni en Ghana, África. Igualmente, no se cuenta con las condiciones de seguridad y operatividad indispensables para organizar los comicios en la República Islámica de Irán.

Asimismo, en cuanto a la ciudad de Beirut (Líbano), se señala que la Embajada del Perú en El Cairo ha informado que, a la fecha, continúan las operaciones ofensivas entre Israel y Hezbollah, motivo por el cual no será posible organizar la Segunda Elección Presidencial prevista para el 7 de junio de 2026 en dicho país.

En cambio, con fecha 29 de abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha dado cuenta que se registra una relativa calma en Medio Oriente, razón por la cual se considera viable la realización de la Segunda Elección Presidencial en las ciudades de Riad (Arabia Saudita), Doha (Catar), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Amán (Jordania), Tel Aviv (Israel) y Kuwait (Estado de Kuwait).