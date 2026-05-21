Corporación de Alimentos Tierra Bendita está especializada en el desarrollo de productos funcionales. (Foto: ADEX)
Corporación de Alimentos Tierra Bendita está especializada en el desarrollo de productos funcionales. (Foto: ADEX)
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Redacción Gestión
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Con el objetivo de ampliar el acceso a una alimentación saludable y fortalecer su crecimiento en los mercados nacional e internacional,

La empresa peruana, especializada en el desarrollo de productos funcionales, busca responder a la creciente demanda de opciones nutritivas, accesibles e innovadoras, impulsando la industrialización de superfoods peruanos y la expansión de su presencia en el exterior.

“Apostamos por ofrecer alternativas a precios accesibles. Existe la idea de que comer sano es caro y no necesariamente es así”, destacó el CEO de Tierra Bendita, Benjamín Ferro, a la .

Actualmente, la firma cuenta con oficinas en Estados Unidos (Florida) y proyecta iniciar operaciones en México durante este año, fortaleciendo su presencia en Norteamérica. Además, desarrolla soluciones para terceros en mercados como Chile y Centroamérica.

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Portafolio de la firma

Corporación de Alimentos Tierra Bendita comercializa marcas propias como Siete Dragones, Quinua Plus y Actibar en cadenas retail, tiendas de conveniencia y canales tradicionales.

La compañía cuenta con una planta manufacturera de casi 5,000 metros cuadrados (m2) en Lima Norte, equipada con tecnología especializada para la elaboración de barras de cereales energéticas, granolas, pan sin gluten, snacks funcionales a base de quinua, tarwi o yuca, y polvos proteicos, entre otras ofertas con alto valor nutricional.

Asimismo, produce símil de arroz fortificado con hierro destinado a programas sociales impulsados por diversas instituciones públicas.

“También brindamos servicios de maquila, una de nuestras divisiones de mayor crecimiento en los últimos años”, finalizó Ferro.

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