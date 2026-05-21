La británica Nativo Resources, compañía minera de oro enfocada en el mercado peruano, suscribió un acuerdo marco con Constructora e Inversiones Andina Kuboc C&P SAC para identificar, evaluar y desarrollar nuevas oportunidades de extracción de oro y otros metales preciosos en el país.

“Este acuerdo crea un marco que nos permite explorar oportunidades adicionales en colaboración con un contratista minero local consolidado y con una sólida trayectoria operativa“, resaltó Stephen Birrell, director ejecutivo de Nativo.

Bajo el esquema pactado, Kuboc se encargará de ejecutar los proyectos que sean aprobados, mientras que Nativo cubrirá los gastos autorizados. Si alguno de esos proyectos pasa a la etapa de desarrollo, Nativo tendrá el control del 75% del proyecto y Kuboc conservará el 25% restante.

El plan financiero también establece que Nativo recibirá la mayor parte de las ganancias: 85% para el grupo y 15% para la otra parte, hasta que recupere todo el dinero invertido. Una vez recuperada esa inversión, las ganancias se repartirán de manera regular: 75% para Nativo y 25% para la contraparte.

Según la empresa, el monto inicial destinado a evaluar las oportunidades detectadas no superará los US$ 70,000.

Nativo tiene intereses en proyectos auríferos en Perú. La estrategia de la compañía se basa en tres actividades principales: extracción primaria de oro, procesamiento de mineral de oro y recuperación de oro de relaves.

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Nativo Resources apuesta por proyectos listos para producir en menos de un año

La cartera inicial apunta a prospectos de oro, plata y cobre en las regiones de Ayacucho, La Libertad, Arequipa y Áncash, en distintas etapas de madurez. Nativo precisó que el criterio de selección privilegiará proyectos con rentabilidad comercial comprobable y capacidad de iniciar producción en un plazo no mayor a 12 meses desde el inicio de la construcción, lo que apunta a activos de rápida puesta en marcha.

“A medida que continuamos implementando nuestra estrategia en Perú, avanzando hacia las ventas iniciales de mineral, mejorando nuestras capacidades de procesamiento y evaluando nuestra cartera de concesiones”, comentó el ejecutivo.

Kuboc, fundada en 2019, es un contratista minero peruano que actualmente opera dos minas y cuenta con autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para actividades de exploración, explotación, desarrollo y beneficio de minerales. La empresa acredita experiencia en metales no ferrosos —incluido el oro—, así como en transporte y construcción en el sector extractivo.

“Contar con un socio operativo local de confianza fortalece nuestra capacidad para identificar, evaluar y desarrollar eficientemente futuras oportunidades de crecimiento”, destacó.

Nativo reporta hallazgo preliminar en proyecto minero en Arequipa

A inicios de este mes, la minera británica Nativo Resources informó la definición de un objetivo de exploración bajo estándar JORC (2012) (estándar internacional de evaluación minera) para los sistemas de vetas (estructuras de roca donde se concentra el mineral) Bonanza, Tesoro, Tesoro 1 y Morrocota, ubicados en su concesión Tesoro, de propiedad total de la compañía en el sur del Perú (Arequipa).

Según la empresa, el proyecto tiene un potencial estimado de oro que podría ir entre 6,686 y 195,434 onzas, con una cantidad de roca mineralizada que estaría entre 79,051 y 316,200 toneladas. Asimismo, se han identificado y medido en la superficie unos 6,200 metros de vetas aflorantes, es decir, estructuras visibles donde podría encontrarse el oro.

“La definición de este Objetivo de Exploración representa un paso importante para comprender mejor los sistemas de vetas de alta ley en Tesoro. Los resultados destacan el considerable potencial de crecimiento en múltiples vetas, donde las altas leyes respaldan nuestra confianza en la capacidad del proyecto para generar una producción de oro significativa”, comentó el ejecutivo de Nativo.