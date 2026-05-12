La minera británica Nativo Resources informó la definición de un objetivo de exploración bajo estándar JORC (2012) (estándar internacional de evaluación minera) para los sistemas de vetas (estructuras de roca donde se concentra el mineral) Bonanza, Tesoro, Tesoro 1 y Morrocota, ubicados en su concesión Tesoro, de propiedad total de la compañía en el sur del Perú (Arequipa).

Según la empresa, el proyecto tiene un potencial estimado de oro que podría ir entre 6,686 y 195,434 onzas, con una cantidad de roca mineralizada que estaría entre 79,051 y 316,200 toneladas. Asimismo, se han identificado y medido en la superficie unos 6,200 metros de vetas aflorantes, es decir, estructuras visibles donde podría encontrarse el oro.

“La definición de este Objetivo de Exploración representa un paso importante para comprender mejor los sistemas de vetas de alta ley en Tesoro. Los resultados destacan el considerable potencial de crecimiento en múltiples vetas, donde las altas leyes respaldan nuestra confianza en la capacidad del proyecto para generar una producción de oro significativa”, comentó Stephen Birrell, director ejecutivo de Nativo Resources.

Por otro lado, las estructuras donde se encuentra el mineral tendrían un grosor de entre 5 y 20 centímetros, según sus estimaciones preliminares.

Es importante señalar que, bajo la definición del estándar JORC, un objetivo de exploración corresponde a una estimación preliminar del potencial geológico en una etapa temprana, donde aún no existe información suficiente para estimar un recurso mineral. En ese sentido, la compañía remarcó que el resultado es de carácter conceptual y no implica viabilidad económica ni certeza de que futuras exploraciones permitan convertirlo en un recurso mineral.

“El objetivo de Exploración proporciona un marco claro para la siguiente fase de evaluación sistemática, cuyo objetivo es definir una Estimación de Recursos Minerales conforme a la norma JORC y generar valor para los accionistas mediante la extracción y el procesamiento de oro en Perú”, sostuvo.

Nativo tiene intereses en proyectos auríferos en Perú. La estrategia de la compañía se basa en tres actividades principales: extracción primaria de oro, procesamiento de mineral de oro y recuperación de oro de relaves.

Nativo Resources alista reinicio de explotación de mina Bonanza

A inicios de este año, la minera británico informó que los resultados iniciales de muestreo superficial en vetas de la concesión tesoro (Arequipa) han validado información histórica y respaldan su plan de reiniciar la producción de oro en la mina Bonanza, ubicada dentro de dicha concesión.

Los trabajos incluyeron zanjas sobre estructuras mineralizadas y la rehabilitación de labores subterráneas, así como la identificación de nuevas zonas con potencial aurífero en la misma concesión.

El programa de exploración de la minera abarca cerca de 400 hectáreas y ha recolectado hasta ahora 250 muestras mediante excavación de zanjas en intervalos de 25 metros y profundidades de entre 1.2 y 1.5 metros, con el fin de exponer vetas bajo cobertura coluvial. El muestreo sistemático, con recolección cada metro, apunta a caracterizar la variabilidad de ley en estructuras mineralizadas previamente identificadas por St Elias Mines.

Las actividades de Nativo Resources incluyen mapeo geológico, análisis geoquímico y verificación de zonas con presencia histórica de oro. En paralelo, la empresa ejecuta un muestreo subterráneo en la mina Bonanza (más de 150 muestras hasta el momento). A partir de los resultados disponibles, se han identificado tres zonas superficiales clave (Bonanza, Tesoro 1 y Tesoro), consideradas representativas del sistema de vetas y coherentes con los registros históricos.

“El programa de muestreo ha confirmado, en opinión de los Directores, que la veta Bonanza posee las leyes necesarias para reiniciar la explotación. Además, es gratificante observar altas leyes superficiales al sur de Bonanza, lo que indica potencial para al menos uno y, potencialmente, dos yacimientos mineros adicionales, además de Morrocota”, comentó el ejecutivo.

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