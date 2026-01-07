Los hallazgos en Antonella corresponden a muestreo superficial en extensiones ubicadas al norte de la zona principal del proyecto. (Foto: Stock).
La minera canadiense , ubicado en la región Áncash, en el norte del Perú. Los hallazgos corresponden a extensiones de vetas situadas al norte de la zona principal del proyecto y refuerzan el potencial aurífero y argentífero del área.

Según informó la compañía, en sectores ubicados aproximadamente a un kilómetro al norte del núcleo principal de Antonella, lo que sugiere una mayor continuidad lateral del sistema de vetas dentro del proyecto peruano.

Desde la compañía, el director ejecutivo, Mark Sumner, destacó que los nuevos resultados se suman a descubrimientos previos y , en dirección al cercano proyecto Bonita, operado por Highlander Silver.

Daura Gold identificó altas concentraciones de oro y plata en Antonella, con valores destacados que refuerzan el potencial exploratorio del área. (Foto referencial: Andina).
Oro y plata de alta ley en nuevas vetas

Entre los valores más destacados del programa de muestreo en Antonella, figuran muestras con hasta 55.83 gramos por tonelada (g/t) de oro y 220 g/t de plata, además de otros resultados relevantes como 12.33 g/t de oro y 99.1 g/t de plata, cifras consideradas altas en exploración superficial.

En total, Daura Gold recolectó 18 muestras de fragmentos de roca en esta zona norte, donde también se identificaron otros intervalos con leyes significativas de oro y plata. y amplían el interés exploratorio más allá del área inicialmente definida.

Desde el punto de vista geológico, la mineralización al norte de Antonella está asociada con estructuras tipo veta con anchos que varían entre 0.3 y 1 metro, y que afloran en longitudes de hasta 150 metros. Estas vetas presentan distintas orientaciones estructurales y, en algunos sectores, muestran asociación con metales base como plomo, zinc y cobre.

Los resultados obtenidos en Antonella servirán para definir objetivos de perforación en los siguientes programas de exploración. (Foto referencial:. Andina).
Próximos pasos de Daura Gold en Perú

De cara a los próximos meses, de mapeo geológico y muestreo adicional en las concesiones de Antonella, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes de la comunidad local, un paso clave para el avance de la exploración en la zona.

Asimismo, la empresa planea ejecutar estudios geofísicos mediante magnetometría, cuyos resultados permitirán definir con mayor precisión las estructuras mineralizadas y orientar la selección de objetivos para futuras campañas de perforación, marcando el siguiente hito en el desarrollo del proyecto en Perú.

