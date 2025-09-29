Daura Gold destinará fondos de la colocación privada a impulsar proyectos de oro y plata en Áncash. (Foto: difusión).
Daura Gold destinará fondos de la colocación privada a impulsar proyectos de oro y plata en Áncash. (Foto: difusión).
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

sin intermediarios a un monto bruto de hasta US$ 6.5 millones, impulsada por el interés de los inversionistas. La oferta comprende hasta 26 millones de unidades a un precio de US$ 0.25 cada una.

Cada unidad incluye una acción ordinaria y medio warrant. Un warrant completo dará derecho a adquirir una acción adicional de la compañía a US$ 0.375 en un plazo de 24 meses tras el cierre de la operación.

La empresa indicó que los fondos recaudados se destinarán a avanzar en sus proyectos de exploración de oro y plata en el departamento de Áncash, Perú. Entre ellos, destaca Antonella, su proyecto insignia; y Yanamina, ubicado a 40 kilómetros al norte. La compañía también asignará una parte de los recursos al capital de trabajo.

Exploración minera en Áncash

Con más de 15,900 hectáreas en concesiones de exploración en Áncash, Daura busca consolidar su presencia en esa región. Además de , la firma posee el bloque Libélulas de 2,900 hectáreas, que forma parte de sus objetivos actuales.

En relación con el cierre de la colocación, la compañía precisó que pagará comisiones de intermediación a terceros que presentaron suscriptores a la oferta. Los valores emitidos estarán sujetos a un periodo de reventa restringida de cuatro meses y un día, conforme a la normativa bursátil canadiense.

La operación aún depende de la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.

El proyecto Antonella, considerado el activo insignia de Daura en el Perú, abarca 900 hectáreas y muestra evidencia clara de mineralización de tipo epitermal con presencia significativa de oro, plata y metales básicos como cobre, plomo y zinc. (Foto referencial: Epiroc).
Hallazgos de oro y plata en Antonella

Tal como lo informó Gestión, durante su última campaña en el sistema de vetas Antonella, Daura Gold recolectó 47 muestras de roca. De ellas, 19 superaron los 100 g/t de plata, con un máximo de 650 g/t, y seis excedieron los 10 g/t de oro, alcanzando hasta 22.6 g/t.

Entre los resultados resaltan combinaciones de alta ley como 22.6 g/t de oro y 101 g/t de plata, 17.65 g/t de oro y 348 g/t de plata, y 16.05 g/t de oro con 320 g/t de plata.

Los trabajos de mapeo confirmaron la extensión de las vetas hacia el suroeste, en dirección al proyecto Bonita de Highlander Silver. Las estructuras Esperanza y Romina muestran hasta 350 metros de longitud y espesores promedio de 0.5 a 0.8 metros, con ramificaciones mineralizadas que sugieren continuidad en un sistema epitermal polimetálico con contenidos de oro, plata, plomo y cobre.

