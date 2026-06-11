La Municipalidad de Lima desplegó, según la disposición del alcalde Renzo Reggiardo, un operativo de seguridad en el Centro Histórico, zona declarada intangible donde se encuentran prohibidas marchas y manifestaciones públicas y políticas.

Como parte del operativo, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, junto con las gerencias de Fiscalización y Control y de Movilidad Urbana, realiza patrullajes permanentes y monitoreo las 24 horas en puntos estratégicos como la Plaza San Martín, el Paseo de los Héroes Navales y la Plaza de la Democracia.

Estas acciones incluyen la participación de 100 agentes municipales, entre personal de serenazgo, fiscalizadores e inspectores de tránsito; unidades motorizadas, vehículos de patrullaje y drones para la realización de estas acciones preventivas.

Además, el municipio indicó que cuenta con un sistema de videovigilancia con cerca de 1,000 cámaras que permiten monitoreo en tiempo real y registro de incidentes que afecten el orden público o el patrimonio.

La Municipalidad de Lima exhortó a la ciudadanía a colaborar con el mantenimiento del orden público y el respeto al patrimonio histórico, advirtiendo que cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad será objeto de control y monitoreo permanente.

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La comuna también informa que, a través de su procuraduría pública, iniciará acciones legales y denuncias penales contra quienes resulten responsables de actos vandálicos o disturbios que dañen el Centro Histórico o pongan en peligro a la ciudadanía.