Municipalidad de Lima refuerza seguridad en Centro Histórico ante posibles marchas. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Municipalidad de Lima refuerza seguridad en Centro Histórico ante posibles marchas. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
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Redacción Gestión
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donde se encuentran prohibidas marchas y manifestaciones públicas y políticas.

, realiza patrullajes permanentes y monitoreo las 24 horas en puntos estratégicos como la Plaza San Martín, el Paseo de los Héroes Navales y la Plaza de la Democracia.

unidades motorizadas, vehículos de patrullaje y drones para la realización de estas acciones preventivas.

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Además,

La Municipalidad de Lima exhortó a la ciudadanía a colaborar con el mantenimiento del orden público y el respeto al patrimonio histórico, advirtiendo que cualquier actividad que ponga en riesgo su integridad será objeto de control y monitoreo permanente.

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La comuna también informa que, a través de su procuraduría pública, iniciará acciones legales y denuncias penales contra quienes resulten responsables de actos vandálicos o disturbios que dañen el Centro Histórico o pongan en peligro a la ciudadanía.

La comuna ha establecido medidas preventivas para proteger monumentos, plazas, edificios históricos y otros bienes culturales, además de garantizar la seguridad de la población. Foto: Cortesía/GEC
La comuna ha establecido medidas preventivas para proteger monumentos, plazas, edificios históricos y otros bienes culturales, además de garantizar la seguridad de la población. Foto: Cortesía/GEC

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