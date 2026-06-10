Defensoría del Pueblo sobre resultados de la segunda vuelta electoral: “No existe fraude”| Foto: El Comercio
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Redacción Gestión
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sistemáticas que permitan sospechar de una manipulación fraudulenta en el proceso.

El funcionario explicó que la Defensoría del Pueblo

Asimismo, precisó que una última verificación conjunta con la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (OTIT) mostró una coincidencia total entre las actas procesadas y las bases de datos de la Defensoría.

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En esa línea, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar especulaciones malintencionadas sobre supuestos problemas en la digitalización o alteraciones de las cifras en el sistema informático.

“Nos hemos esmerado para evitar el fantasma del fraude. No existe fraude de ninguna naturaleza vinculada ni a la ONPE, ni al Jurado Nacional de Elecciones, que son los responsables del sistema”, indicó.

El defensor del Pueblo afirmó también que el despliegue de las autoridades electorales y el adecuado funcionamiento de sus sistemas informáticos permitieron transmitir tranquilidad a la ciudadanía.

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“Nosotros tenemos lo nuestro y garantizamos hasta este momento que toda la actividad se está desarrollándose con absoluta normalidad”, añadió.

Finalmente, Gutiérrez exhortó a

Josué Gutiérrez afirmó que el despliegue de las autoridades electorales y el adecuado funcionamiento de sistemas informáticos permitieron transmitir tranquilidad a la ciudadanía. (Foto: Municipalidad de Lima)
Josué Gutiérrez afirmó que el despliegue de las autoridades electorales y el adecuado funcionamiento de sistemas informáticos permitieron transmitir tranquilidad a la ciudadanía. (Foto: Municipalidad de Lima)

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