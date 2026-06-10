El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, informó que la segunda vuelta electoral de las Elecciones 2026 se desarrolló con normalidad y que, tras una revisión detallada, no se encontraron irregularidades sistemáticas que permitan sospechar de una manipulación fraudulenta en el proceso.

El funcionario explicó que la Defensoría del Pueblo ha elaborado un conteo propio, revisando acta por acta con información de fuentes abiertas para contrastar el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, precisó que una última verificación conjunta con la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (OTIT) mostró una coincidencia total entre las actas procesadas y las bases de datos de la Defensoría.

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En esa línea, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar especulaciones malintencionadas sobre supuestos problemas en la digitalización o alteraciones de las cifras en el sistema informático.

“Nos hemos esmerado para evitar el fantasma del fraude. No existe fraude de ninguna naturaleza vinculada ni a la ONPE, ni al Jurado Nacional de Elecciones, que son los responsables del sistema”, indicó.

El defensor del Pueblo afirmó también que el despliegue de las autoridades electorales y el adecuado funcionamiento de sus sistemas informáticos permitieron transmitir tranquilidad a la ciudadanía. Además, sostuvo que la Defensoría está preparada para evaluar y certificar que la cifra final que proclame el Jurado Nacional de Elecciones sea la correcta.

“Nosotros tenemos lo nuestro y garantizamos hasta este momento que toda la actividad se está desarrollándose con absoluta normalidad”, añadió.

Finalmente, Gutiérrez exhortó a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de todo el país a resolver con rapidez las actas observadas pendiente que, en su mayoría, responden a problemas de “aritmética contable”.