La ajustada contienda de la segunda vuelta presidencial entre el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, y la postulante de derecha, Keiko Fujimori, se definirá por un reducido número de votos provenientes del extranjero, de localidades remotas del país y de las actas observadas que aún permanecen en evaluación.

Con el 96.64% de las actas procesadas, Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre Fujimori al alcanzar el 50.10% de los votos válidos, frente al 49.89% obtenido por su contendora.

Según el avance del escrutinio, permanecen pendientes 1,945 actas. De ese total, 250 corresponden a mesas instaladas en territorio nacional y 1,695 provienen del exterior. Además, otras 1,550 actas observadas deberán ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

A diferencia de procesos anteriores, las actas de votación del extranjero deben ser trasladadas por vía aérea al Perú para su contabilización, lo que ha ralentizado el proceso debido a que una parte importante aún no ha llegado al país.

1. Comunidades alejadas

En el ámbito nacional, la mayoría de regiones se acerca al 100% del escrutinio. Sin embargo, Cusco, Loreto y Ucayali todavía registran actas pendientes de procesamiento.

En Cusco, la provincia de La Convención mantiene alrededor de 50 actas sin contabilizar provenientes de distritos ubicados en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), considerada la principal zona cocalera del país.

En Loreto, unas 160 actas siguen pendientes debido a que proceden de provincias de difícil acceso, como Datem del Marañón, Alto Amazonas, Putumayo y Requena, donde el transporte fluvial y aéreo es la única vía de conexión.

Una situación similar se presenta en Ucayali, región amazónica fronteriza con Brasil, que aún registra una docena de actas por contabilizar debido a las dificultades geográficas para su traslado.

Los votos emitidos en el extranjero y en zonas de difícil acceso podrían resultar decisivos para definir al próximo presidente del Perú. Foto: EFE.

2. El voto en el exterior

El conteo de los votos emitidos fuera del país registra un avance de apenas 31%. Hasta el momento, Fujimori obtiene el 65% de los votos válidos frente al 34.9% alcanzado por Sánchez. No obstante, aún quedan por contabilizar numerosas actas procedentes de distintos países.

La candidata de Fuerza Popular concentra su mayor respaldo en Estados Unidos, donde reside la comunidad peruana más numerosa en el extranjero. En ese país, alcanza el 77.8% de los votos válidos, aunque todavía resta procesar aproximadamente la mitad de las actas.

En Europa, los resultados muestran una competencia más equilibrada. En particular, España podría resultar determinante, ya que apenas se ha contabilizado el 4% de los votos y existen 446 actas pendientes de procesamiento. Entre los casos más llamativos figura Finlandia, donde ambos candidatos registran 41 votos cada uno, reflejando un empate exacto.

Las actas observadas serán revisadas por los organismos electorales antes de oficializar los resultados finales de la segunda vuelta presidencial. Foto: EFE.

3. Actas observadas

Otro factor clave serán las actas observadas, aquellas que presentan reclamos formulados por los personeros de las organizaciones políticas o inconsistencias detectadas durante el escrutinio, como errores materiales, ausencia de firmas o dificultades para la lectura de los datos consignados.

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Cada caso es evaluado por los Jurados Electorales Especiales, que pueden disponer la revisión de los votos y emitir una resolución. Posteriormente, las agrupaciones políticas tienen la posibilidad de presentar recursos de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima instancia electoral del país.

La mayor cantidad de estas actas corresponde a Lima, con 1,550 expedientes observados, de los cuales 915 fueron remitidos desde la capital. En Lima Metropolitana, Fujimori obtiene hasta el momento el 63.49% de los votos válidos.

Con información de EFE.