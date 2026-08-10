El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, descartó que el gobierno de Keiko Fujimori se encuentre evaluando ahora un indulto al expresidente Pedro Castillo.

En su primera entrevista tras asumir el cargo de jefe del Gabinete Ministerial, indicó que el tema no ha sido conversado por el Gobierno y rechazó que haya existido chantaje o presión de parte de México. En esa línea, descartó que el caso de Castillo Terrones tenga alguna relación con el salvoconducto otorgado a Betsy Chávez.

Galarreta precisó que el otorgamiento del salvoconducto a Chávez fue una decisión circunscrita a la relación diplomática bilateral y que cualquier actuación futura deberá mantenerse dentro del marco de la ley.

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“El caso del señor Castillo no está en la agenda, no lo hemos conversado”, señaló a Cuarto Poder.

Galarreta afirmó que la salvoconducto se trató de una decisión política respaldada por todo el gabinete. Asimismo, reconoció que existe debate sobre la aplicación de la Convención de Caracas, pero sostuvo que el Ejecutivo consideró que correspondía otorgarlo.

Según precisó, la justificación principal es la necesidad de recuperar y preservar las relaciones entre Perú y México. Mencionó los vínculos comerciales, diplomáticos y personales entre ciudadanos de ambos países, así como la importancia de espacios como la Alianza del Pacífico.

“Lo hemos hablado incluso con seis excancilleres”, remarcó.

Facultades legislativas y reordenamiento del Estado

Por otro lado, Galarreta negó que hayan existido desacuerdos dentro del gabinete, particularmente con el ministro de Economía, Elmer Cuba. Además, explicó que el Ejecutivo todavía está conformando plenamente sus equipos de primera línea y que los procedimientos burocráticos para designar funcionarios, como viceministros, pueden demorar varios días debido a informes y trámites entre los ministerios y la PCM.

En ese contexto, afirmó que el proyecto de delegación de facultades legislativas continúa en elaboración y que el Gobierno se encuentra dentro de un plazo razonable, ya que otros gobiernos habrían tardado más tiempo en presentar pedidos similares.

“El ministro de Comercio, el de Producción, han planteado dos temas que lo vamos a evaluar y también el tema de seguridad que lo veremos después”, acotó.

En otro momento, Galarreta indicó que en la PCM encontró 260 millones ( de soles) en órdenes de servicio emitidas entre enero y el 9 de agosto de 2026.

Afirmó que el Ejecutivo no busca que el premier se pronuncie sobre cada controversia o tema coyuntural, sino que cada ministro explique los asuntos vinculados con su sector.

Según señaló, él y la presidenta han dedicado esos días a revisar cómo reciben el Estado y a definir la estrategia gubernamental.

“Primero hay que poner orden. Esto no es solamente en la calle, es orden en el Estado, en los gastos, en la administración y en la forma como se está trabajando”, precisó.