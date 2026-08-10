PCM descarta que estén evaluando el indulto a Pedro Castillo. (Foto: Andina)
PCM descarta que estén evaluando el indulto a Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

se encuentre evaluando ahora un indulto al expresidente Pedro Castillo.

y rechazó que haya existido chantaje o presión de parte de México. En esa línea, descartó que el caso de Castillo Terrones tenga alguna relación con el salvoconducto otorgado a Betsy Chávez.

Galarreta precisó que

“El caso del señor Castillo no está en la agenda, no lo hemos conversado”, señaló a Cuarto Poder.

Galarreta afirmó que la salvoconducto se trató de una decisión política respaldada por todo el gabinete. Asimismo, reconoció que existe debate sobre la aplicación de la Convención de Caracas, pero sostuvo que el Ejecutivo consideró que correspondía otorgarlo.

Según precisó, la justificación principal es la necesidad de recuperar y preservar las relaciones entre Perú y México. Mencionó los vínculos comerciales, diplomáticos y personales entre ciudadanos de ambos países, así como la importancia de espacios como la Alianza del Pacífico.

“Lo hemos hablado incluso con seis excancilleres”, remarcó.

Facultades legislativas y reordenamiento del Estado

Además, explicó que el Ejecutivo todavía está conformando plenamente sus equipos de primera línea y que los procedimientos burocráticos para designar funcionarios, como viceministros, pueden demorar varios días debido a informes y trámites entre los ministerios y la PCM.

En ese contexto, afirmó que

“El ministro de Comercio, el de Producción, han planteado dos temas que lo vamos a evaluar y también el tema de seguridad que lo veremos después”, acotó.

En otro momento, Galarreta indicó que en la PCM encontró 260 millones ( de soles) en órdenes de servicio emitidas entre enero y el 9 de agosto de 2026.

Afirmó que

Según señaló, él y la presidenta han dedicado esos días a revisar cómo reciben el Estado y a definir la estrategia gubernamental.

“Primero hay que poner orden. Esto no es solamente en la calle, es orden en el Estado, en los gastos, en la administración y en la forma como se está trabajando”, precisó.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó que en la PCM encontró 260 millones órdenes de servicio emitidas entre enero y hasta la fecha. (Imagen: Presidencia)
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó que en la PCM encontró 260 millones órdenes de servicio emitidas entre enero y hasta la fecha. (Imagen: Presidencia)

TE PUEDE INTERESAR

JEE admite a cinco nuevos candidatos a la alcaldía de Lima: ¿Quiénes son?
Cancillería anuncia la muerte de once peruanos que luchaban en el Ejército ruso contra Ucrania
Gobierno de Fujimori transfiere 99.7 millones de soles para elecciones municipales y regionales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.