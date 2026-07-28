José María Balcázar. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Luego de participar de la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias, el presidente saliente José María Balcázar dialogó con la prensa y se refirió acerca del rechazo al indulto del expresidente Pedro Castillo señalando que ello “estaba fuera del mandato constitucional”.

En el desarrollo de esta actividad, Balcázar recibió los aplausos y reconocimiento de los funcionarios que lo acompañaron hasta los últimos días de su mandato y durante su comparecencia subrayó los logros alcanzados por el Ejecutivo.

Así, destacó que se realizaron obras en pocos meses y que se está devolviendo la pacificación y la transmisión del mando como corresponde a los peruanos y que en el futuro ya no se deberían presentar altibajos para que se desarrollen este tipo de actos.

Palabras a Keiko Fujimori

El presidente de la República, José María Balcázar, le deseó “todos los éxitos” a la presidenta electa Keiko Fujimori, quien será investida este martes 28 de julio como nueva jefa de Estado en una ceremonia protocolar que se llevará a cabo en el Congreso de la República.

“A la presidenta le deseamos todos los éxitos y que, cuando tenga que entregar el mando, lo haga también de forma pacífica y ordenada”, declaró Balcázar a los periodistas tras participar en la Misa Solemne y Te Deum en la Catedral por el 205 Aniversario de la Independencia.

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