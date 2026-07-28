Luego de participar de la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias, el presidente saliente José María Balcázar dialogó con la prensa y se refirió acerca del rechazo al indulto del expresidente Pedro Castillo señalando que ello “estaba fuera del mandato constitucional”.

A poco de concluir su gestión, el mandatario de transición lideró su último acto oficial en el Palacio de Gobierno en donde se despidió de los ministros que integraron el Gabinete Ministerial.

En el desarrollo de esta actividad, Balcázar recibió los aplausos y reconocimiento de los funcionarios que lo acompañaron hasta los últimos días de su mandato y durante su comparecencia subrayó los logros alcanzados por el Ejecutivo.

Así, destacó que se realizaron obras en pocos meses y que se está devolviendo la pacificación y la transmisión del mando como corresponde a los peruanos y que en el futuro ya no se deberían presentar altibajos para que se desarrollen este tipo de actos.

En otro momento, se refirió al pedido de indulto a favor de Pedro Castillo y señaló que dicha medida no correspondía dentro del mandato constitucional. Asimismo, indicó que corresponderá al gobierno de Keiko Fujimori evaluar dicho beneficio.

Palabras a Keiko Fujimori

El presidente de la República, José María Balcázar, le deseó “todos los éxitos” a la presidenta electa Keiko Fujimori, quien será investida este martes 28 de julio como nueva jefa de Estado en una ceremonia protocolar que se llevará a cabo en el Congreso de la República.

“A la presidenta le deseamos todos los éxitos y que, cuando tenga que entregar el mando, lo haga también de forma pacífica y ordenada”, declaró Balcázar a los periodistas tras participar en la Misa Solemne y Te Deum en la Catedral por el 205 Aniversario de la Independencia.