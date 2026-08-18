Fotografía de vehículos en una fila para conseguir combustible este martes, en Santa Cruz (Bolivia). Foto: EFE/ Juan Carlos Torrejón
Fotografía de vehículos en una fila para conseguir combustible este martes, en Santa Cruz (Bolivia). Foto: EFE/ Juan Carlos Torrejón
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Redacción Gestión
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que paraliza la producción de alimentos.

mantener un subsidio para todos los sectores se volvió financieramente difícil para el Estado debido al agotamiento de las reservas internacionales.

En tanto, la gasolina, que mueve gran parte del transporte público, mantiene la subvención.

“El gobierno busca reordenar la economía, mejorar el abastecimiento y corregir la distorsión de precios”, dijo el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo.

Según el gobierno, al eliminar los subsidios al combustible para grandes industrias e incrementar su costo, se desincentiva un mercado negro donde gran parte del producto se vende a más del doble.

El ajuste busca “sincerar la economía, la alta carga fiscal por importación, frenar el contrabando, la reventa ilegal y garantizar el abastecimiento”, explicó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

Como se recuerda, la escasez de gasolina y diésel derivó en un estallido social de 53 días de protestas con cortes de ruta entre junio y julio que asfixiaron a La Paz y otras ciudades.

La anterior administración destinó 3,300 millones de dólares en 2024, según datos oficiales.

A su vez, que derivaron en una crisis de la industria gasífera por falta de inversiones extranjeras.

Elaborado con información de AP.

El gobierno de Rodrigo Paz indicó que al eliminar los subsidios al combustible para grandes industrias, se desincentiva un mercado negro donde gran parte del producto se vende a más del doble. (Foto: EFE/STR)
El gobierno de Rodrigo Paz indicó que al eliminar los subsidios al combustible para grandes industrias, se desincentiva un mercado negro donde gran parte del producto se vende a más del doble. (Foto: EFE/STR)

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