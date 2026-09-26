Antes, es importante mencionar que ese porcentaje fue mayor entre hombres (34%), de 18 a 25 años (38%), del ámbito urbano (33%), y de nivel socioeconómico A y B (43%).

En segundo y tercer lugar, además, quedaron las respuestas: cómo hacer un presupuesto y controlar gastos (20%) y cómo ahorrar de manera efectiva (20%).

La referida encuesta constaba de respuesta única y fue parte de un informe encargado por Banco Falabella y con apoyo de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

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Hombres jóvenes expresan el mayor interés en aprender a invertir. (Autor:Tinnakorn Jorruang/ Fuente:Getty Images-iStockphoto)

Recién en el cuarto lugar, hallamos la respuesta: cómo protegerme de fraudes y estafas (8%). Ello es llamativo tomando en cuenta que, de acuerdo con cifras de Experian, 7 de cada 10 peruanos aproximadamente afirmó haber experimentado al menos un intento de fraude digital en el último año.

Para Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, existe un componente aspiracional, pues las personas pueden haber visto que a alguien conocido o cercano le ha ido “bien” con algún tipo de inversión.

Pero, además de ese trasfondo, se pueden analizar dos horizontes temporales.

“En el corto plazo, todos están esperando a ver qué tanto impacta el Fenómeno de El Niño. Entonces, a muchos peruanos les gustaría (probablemente) contar con ahorros o inversiones que les permitan sobrepasar los baches que pudieran venir en los próximos meses”, sostuvo Chang.

“(Pero) ya en una visión de largo plazo, al ver que las cosas podrían ir mejor (en la economía peruana), podría ser aspiracional tratar de invertir. Si ves los rendimientos de la bolsa (limeña), por ejemplo, son bastante interesantes”, añadió.

Otros temas de interés financiero para los peruanos son el control de los gatos y el ahorro. (Foto: iStock)

En ese sentido, refirió que algunos individuos podrían haber conseguido más de 30% de rentabilidad acumulada en la BVL en lo que va del 2026.

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La plaza limeña, efectivamente, como referencia, viene acumulando en su índice general un alza de más de 30% durante el año.