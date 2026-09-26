Un 8% de peruanos dijo que estaría interesado en aprender a protegerse de fraudes y estafas, según Ipsos. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
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En un reciente informe de Ipsos, se consultó a 1001 peruanos: si pudiera aprender sobre un tema financiero, ¿cuál elegiría como principal? La primera respuesta (para el 31% de los encuestados) fue: cómo invertir mi dinero. ¿Cómo puede interpretarse?

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