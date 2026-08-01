Sin embargo, más allá del evento que origine la crisis, muchas micro y pequeñas empresas (mypes) agravan su situación al tomar decisiones financieras apresuradas que terminan debilitando aún más su operación.

José Ramírez, docente de Contabilidad y Tributación del Instituto CERTUS, identificó cinco errores que los emprendedores deberían evitar para aumentar las probabilidades de mantener sus negocios a flote ante una contingencia.

El primero es actuar sin planificación. El experto señaló que muchos empresarios reaccionan de inmediato sin evaluar distintos escenarios. En lugar de asumir que las ventas caerán por completo, recomienda proyectar reducciones de 20%, 40% o incluso 80%, para definir con anticipación qué medidas adoptar en cada caso.

El segundo error es destinar un préstamo a expandir el negocio en plena crisis, sostiene. Si una empresa necesita financiamiento, este debería utilizarse únicamente para cubrir los gastos indispensables que mantienen la operación, como el pago a proveedores, trabajadores, alquileres y servicios básicos, y no para adquirir maquinaria, lanzar campañas comerciales o abrir nuevos mercados.

Una tercera equivocación es no conocer la salud financiera del negocio. Ramírez recomendó monitorear permanentemente el flujo de caja, identificar cuáles son los gastos fijos y variables, y analizar el comportamiento histórico de las ventas para anticipar posibles problemas de liquidez.

El cuarto error consiste en recurrir al sobreendeudamiento. Antes de solicitar un crédito, las mypes deberían evaluar si cuentan con reservas propias para enfrentar la contingencia, refiere el docente. En caso de financiarse, aconseja hacerlo a nombre de la empresa, buscar la menor tasa de interés disponible y evitar asumir obligaciones superiores a su capacidad de pago.

Finalmente, el especialista advirtió sobre la importancia de no ahorrar para enfrentar imprevistos. Refiere que toda empresa debería construir gradualmente un fondo de emergencia equivalente, como mínimo, a tres meses de sus costos operativos, de manera que pueda seguir funcionando aun cuando sus ingresos se reduzcan temporalmente.

Además de estas recomendaciones, el experto sostuvo que la educación financiera sigue siendo uno de los principales desafíos para las mypes. Consideró que los emprendedores deben apoyarse cada vez más en herramientas de planificación, información contable y asesoría profesional para tomar decisiones oportunas y fortalecer la sostenibilidad de sus negocios frente a escenarios de incertidumbre.