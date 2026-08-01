Los emprendedores deben apoyarse cada vez más en herramientas de planificación, información contable y asesoría profesional. (Foto: Andina)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las emergencias sanitarias, climáticas o que afectan la cadena de abastecimiento pueden comprometer la continuidad de un negocio en pocos días.

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