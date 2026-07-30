Con el regreso del Senado, toda iniciativa deberá superar dos etapas de debate, un proceso que podría mejorar el control legislativo, pero también extender los tiempos de aprobación, según especialistas. Foto: Congreso
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Fernando Cuadros Concha
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El Congreso de la República bicameral comenzó su legislatura y, después de su instalación, según expertos, se deben priorizar en su agenda algunas leyes o reformas de interés que quedaron pendientes: desde la aclamada Ley MAPE para la formalización minera hasta cambios en seguridad y justicia, como la eliminación de las cuestionadas “leyes procrimen”. ¿Qué camino deberán seguir estas iniciativas legislativas?

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