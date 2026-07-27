Roberto Sánchez nuevamente en controversia judicial: Fiscalía indaga presunto delito de corrupción en la función pública. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec
Roberto Sánchez nuevamente en controversia judicial: Fiscalía indaga presunto delito de corrupción en la función pública. Foto: Diana Marcelo/@photo.gec
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Redacción Gestión
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Un informe de Cuarto Poder advirtió sobre un supuesto recorte de sueldos en el Congreso

Según las pesquisas fiscales, se encontraron chats de WhatsApp en donde Zoila Yauri Aquino, exasesora de Sánchez y esposa de Edison Flores Palomino —un investigado por el presunto delito de desvío de insumos para el narcotráfico—,

“El 40% Roberto me quita mi sueldo y Marisol es la que cobra. Todos los meses presiona. En el despacho solo trabajamos tres personas. Marisol trabaja en Mincetur de manera irregular, pero cobra del despacho”, reza un mensaje del 19 de noviembre del 2021.

Mientras que en octubre del 2023 escribió: “Marisol ya está pidiendo el reporte de sueldos del mes de octubre. Como todos los meses me recortará S/1.800, no me alcanzará para terminar de pagar algunos pendientes”. En diciembre de ese año, relató que le descontaron S/ 1,500.

Roberto Sánchez habría recortado hasta bonificaciones a sus extrabajadores. Foto: Fernando Sangama/GEC.
Roberto Sánchez habría recortado hasta bonificaciones a sus extrabajadores. Foto: Fernando Sangama/GEC.

Cabe añadir que este supuesto recorte salarial se habría dado en la ejecución del caso Mavi, un operativo de la Fiscalía Antidrogas y la Dirandro, en donde se investiga a Flores Palomino por abastecer de acetona y ácido a las mafias del VRAEM.

Según la fiscal antidrogas Edith Cora, esta información se encontró en la lectura de celulares mas no forman parte de la carpeta para el delito de tráfico ilícito de drogas, por lo que se enviarán copias para investigaciones por presuntos delitos en la función pública.

también afectaron las gratificaciones y bonos parlamentarios, como el de S/ 9,300 recibido en 2023.

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