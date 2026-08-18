Esta actualización busca estandarizar la medición en toda su plataforma. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
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Redacción Gestión
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a fin de registrar una visita en el mismo instante en el que el usuario da play.

Se estandarizará la medición en toda su plataforma, luego de que se implementara el año pasado una medida igual en sus videos cortos —bautizados como Shorts—.

Así, , que suman visualizaciones desde el primer instante en que se reproduce el contenido.

Vale añadir que X —antes conocida como Twitter— mantiene una regla de 2 segundos de reproducción para añadir una visualización.

El contador de YouTube funcionará de manera similar al de otras redes sociales, como TikTok e Instagram. Foto: difusión
El contador de YouTube funcionará de manera similar al de otras redes sociales, como TikTok e Instagram. Foto: difusión

¿Afecta o no a creadores de contenidos?

“Este cambio no afectará a los ingresos de los creadores ni a los requisitos de acceso al programa para socios de YouTube (YPP, por sus siglas en inglés)”, dijeron desde la app.

Agregaron que los ingresos de los creadores seguirán basándose en las visualizaciones de Shorts con interacción y horas de reproducción con interacción.

Con información de EFE.

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