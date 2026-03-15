YouTube cumplirá en abril 21 años desde que se subió su primer video de 19 segundos, “Me at the zoo”, el cual marcó el inicio de un modelo de comunicación que revolucionaría el consumo de contenido audiovisual en el mundo.

Desde entonces, su evolución ha sido constante. Hoy, la plataforma compite en muchos mercados con la televisión tradicional en tiempo de consumo frente a la pantalla. Se estima que a nivel global los usuarios ven más de 1,000 millones de horas de video al día.

Y es que, a diferencia de la televisión, por un lado, el usuario de YouTube tiene la flexibilidad de programar su propia parrilla de contenidos —noticias, cocina, películas, talk shows, deporte, gaming, entre otros—; por otro, puede convertirse en emisor global sin necesidad de pertenecer a un medio o ser un profesional del sector.

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Daniela Guerra, líder de Creadores y Responsabilidad de YouTube para Hispanoamérica, detalla a Gestión que en Perú, más de 20,000 canales tienen más de 10,000 suscriptores, “un aumento de más del 15% año tras año”.

“YouTube es la nueva TV porque los creadores son el nuevo prime time. (...) Más del 60% del tiempo de visualización del contenido producido por canales en Perú proviene de fuera del país”, agrega.

Los inicios

En 2005, tres exempleados de PayPal —Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim— lanzaron un sitio para subir y compartir videos caseros con un clic, en una web aún dominada por descargas lentas.

En 2006 Google compra YouTube por 1,650 millones de dólares en acciones. Muchos vieron como una apuesta arriesgada un sitio lleno de videos pixelados y clips pirateados. Pero, Google supo algo clave: el futuro del buscador pasaba también por el video.

Desde entonces, comenzó el proceso de profesionalización: más servidores, más países, mejores reproductores, soporte HD primero y luego 4K, subtítulos, listas de reproducción y recomendaciones personalizadas.

Pero, el camino tuvo algunos obstáculos. En sus primeros años, YouTube enfrentó demandas multimillonarias por derechos de autor, con grupos mediáticos acusando a la plataforma de lucrar con contenido pirateado. Esto obligó a crear sistemas como Content ID, que permiten a los dueños de derechos reclamar, bloquear o monetizar videos que usan su material.

A ello se sumaron las críticas por la desinformación, contenidos extremistas.

Mientras sorteaba los desafíos, aparecía la competencia: Instagram, TikTok y Twitch. YouTube dejó de ser solo un catálogo de videos y se transformó en un híbrido entre TV, red social y plataforma de trabajo para la economía de creadores. Así, surgen los shorts para competir con el video vertical, más herramientas de directo para atraer a streamers, funciones de comunidad y membresías para fidelizar audiencias.

Modelo de negocio

En 2007 con el Programa de Partners, YouTube permitió a los creadores ganar dinero con publicidad en sus videos, patrocinios, membresías y superchats: nace la figura del “youtuber” como profesión.

La plataforma se convirtió en una economía propia, con agencias de representación, networks y marcas diseñando campañas específicamente para ese ecosistema.

“Los creadores eligen la plataforma porque ofrece la ruta más estable para generar ingresos. Solo en los últimos cuatro años, YouTube pagó más de US$ 100,000 millones a creadores, artistas y empresas de medios de comunicación”, cuenta la ejecutiva de YouTube.

“En Perú, el número de canales de YouTube que generan 6 cifras o más en ingresos en soles ha aumentado más del 10% año tras año”, precisó la ejecutiva de YouTube.

YouTube cumple 21 años. Foto composición Gestión

Eduardo Solís, profesor de Liderazgo, Innovación y Marketing Digital de EPG de la UPC, comentó que YouTube construyó su modelo sobre esta lógica: la plataforma no produce contenido, habilita a millones de creadores para producirlo.

“Ese diseño le permite tener un catálogo prácticamente infinito y mantener costos de producción muy inferiores a los de los servicios de streaming tradicionales”, sostuvo.

El ecosistema económico - agregó - que sostiene a esos creadores es bastante sofisticado.

En primer lugar, está el modelo publicitario clásico a través del YouTube Partner Program, donde los creadores comparten ingresos por anuncios (AdSense).

A esto se suman mecanismos de monetización directa con las audiencias, como Super Chat, Super Stickers, membresías del canal y contenido exclusivo para suscriptores.

“Además, existe una capa creciente de monetización indirecta que incluye patrocinios, integraciones de marca, afiliación y comercio electrónico”, refirió.

Para Solís, desde el punto de vista económico, el modelo también es virtuoso para la plataforma.

“Cuando un creador monetiza más, produce más contenido y genera más tráfico, incrementa los ingresos publicitarios de YouTube”, dijo.

Alphabet reportó en su informe anual de 2025 que los ingresos por publicidad de YouTube crecieron en más de 4 mil millones de dólares respecto al año anterior, mientras que el segmento de suscripciones y plataformas —que incluye YouTube Premium y YouTube Music— también registró un crecimiento significativo.

“Este modelo explica por qué YouTube sigue teniendo una posición dominante dentro del ecosistema audiovisual digital. Según datos de Nielsen, la plataforma ha llegado a representar más del 12% del tiempo total de visualización televisiva en Estados Unidos, superando a muchas plataformas de streaming tradicionales”, comentó el docente.

YouTube cumple 21 años. Foto composición Gestión

Las expectativas

Veintiún años han pasado pero la adaptación y tecnología han acompañado el proceso. “Nuestros creadores están reinventando el entretenimiento y construyendo las empresas de medios del futuro, y seguimos siendo el mejor lugar para que desarrollen un negocio. YouTube tiene la escala, la comunidad y las inversiones tecnológicas para liderar la industria creativa en esta nueva era”, afirma YouTube a este diario.

“Este año, seguiremos invirtiendo en diferentes formas de generar ingresos, desde compras y acuerdos de marca hasta funciones de financiación de fans como gemas y regalos”, menciona Guerra.

Línea de tiempo de YouTube

2005 – Fundación y primer video

YouTube se crea en febrero de 2005.

El primer video “Me at the zoo” se publica el 23 de abril de 2005.

2006 – Compra por Google

Google anuncia la adquisición de YouTube por 1,650 millones de dólares en acciones.

2007 – Nace el Programa de Partners

Permitiendo a los creadores monetizar sus videos con anuncios y convirtiendo la plataforma en una vía real de ingresos.​

2010–2011 – Era del streaming

4K se introduce en 2010. YouTube Live se lanza oficialmente en 2011 y se generaliza el live streaming.

2015 – YouTube Red

El hito real fue YouTube Red, hoy YouTube Premium).

2012 Llega al Perú

Google anuncia la llegada de YouTube a Perú

2018–2020 – Cultura influencer

Consolidación de la economía de creadores, crecimiento de Super Chat, membresías y streaming

2020–2024 – Shorts y modelo de negocio

YouTube Shorts se lanza en 2020 para competir con TikTok.

se lanza en para competir con TikTok. Luego se amplían membresías, suscripciones y monetización.

2025–2026 – Nueva monetización

YouTube integra herramientas de IA para clips y Shorts, renueva en profundidad la experiencia de directos.

El lado B: demandas, críticas y desafíos que enfrentó YouTube

Los primeros grandes desafíos legales de YouTube estuvieron ligados al copyright y a la aplicación del “safe harbor” del DMCA a una plataforma basada en contenido subido por usuarios.

2007 – La demanda de Viacom. Viacom demandó a YouTube y Google por US$1.000 millones, acusándolos de alojar miles de clips de programas como MTV y Comedy Central sin autorización. El caso se convirtió en uno de los litigios más importantes sobre responsabilidad de plataformas digitales y terminó en un acuerdo confidencial en 2013.

El debate sobre el “safe harbor”. El proceso puso a prueba la cláusula de protección del DMCA, que limita la responsabilidad de plataformas si retiran contenido tras recibir notificaciones de infracción. En 2010 un tribunal federal respaldó esta interpretación, al considerar que el conocimiento general de infracciones no basta para perder esa protección.

El problema “whack-a-mole”. Los titulares de derechos criticaban que, tras retirar un video, nuevas copias aparecían rápidamente en la plataforma, lo que generaba una carga constante de vigilancia y notificación.

Presión de ligas deportivas y discográficas. Organizaciones como la Premier League inglesa y grandes editoras musicales intensificaron las reclamaciones por uso no autorizado de partidos, música y programas, aumentando la presión sobre la plataforma.

La respuesta tecnológica: Content ID. Para enfrentar estas disputas, YouTube desarrolló sistemas automáticos de identificación de contenido, como Content ID, que permiten bloquear, rastrear o monetizar obras protegidas.