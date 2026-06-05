El aumento mensual de inversores se ha moderado respecto a lo visto a fines del 2025 e inicios del 2026 (foto: Andina).
El aumento mensual de inversores se ha moderado respecto a lo visto a fines del 2025 e inicios del 2026 (foto: Andina).
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José Carlos Reyes Leyva
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La incertidumbre electoral en Perú no ha golpeado al mercado de fondos mutuos, a diferencia de lo ocurrido en el 2021, cuando también dos candidatos presidenciales de tendencias opuestas disputaron la segunda vuelta electoral.

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