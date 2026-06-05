En mayo se registró un aumento de 3,800 inversores de fondos mutuos, con lo cual suman un total de 516,989 personas que invierten en este producto financiero . Así lo informó Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (FMP).

El aumento mensual de inversores se ha moderado respecto a lo visto a fines del 2025 e inicios del 2026, cuando crecieron a un ritmo de entre 8,000 a 10,000 nuevos inversores al mes (ver cuadro). El motivo sería la cautela por el resultado de las elecciones en Perú.

“El último mes ha bajado el ritmo, la gente puede estar coberturandose en algunos productos bancarios o tener el dinero bajo el colchón (en efectivo)”, refirió Osorio.

Fuente: Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú.

El impacto de las elecciones no ha sido tan fuerte, si se lo compara con lo visto con la anterior elección presidencial. “ En el 2021 (al cierre de mayo) ya habían salido casi S/ 6,000 millones y se habían retirado 15,000 partícipes. Pero ahora no han salido, han entrado, desde las elecciones (la primera vuelta de abril) han ingresado S/ 1,000 millones más y han entrado más de 5,000 partícipes ”, indicó Osorio.

El motivo del menor impacto sería que un eventual Gobierno de Roberto Sánchez no genera tanta preocupación como ocurrió con Pedro Castillo. “Es claro que ya no hay el mismo temor (que con Castillo). La gente no está sacando su dinero (masivamente), pues no hay riesgo evidente de estatización”, subrayó Osorio.

Hacia los próximos meses, la evolución del mercado de fondos mutuos aún estará marcada por el panorama político en Perú. “ Si gana Keiko Fujimori, el mercado se dispararía. Y si gana Sánchez, va a depender de los primeros mensajes que dé. La inversión se podría detener ”, estimó Osorio.

Fuente: Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú.

Este 2026 viene siendo un buen año para el mercado de fondos mutuos. El patrimonio total de los fondos mutuos sumó S/ 62,226 millones en el primer trimestre, lo que representó un avance de 5.9% respecto a similar periodo del 2025.

Pero también hay expectativa sobre el resultado de la elección presidencial. En caso gane la presidencia el candidato de izquierda, podría repetirse el escenario del 2021, cuando el patrimonio de fondos mutuos se redujo en 29% y salieron de este mercado cerca de S/ 13,000 millones, estimó Paul Zevallos, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima

“Fue por el retiro de inversionistas, sumado al rendimiento negativo. Ese es el peor escenario que podría pasar”, proyectó.

En contraparte, en caso gane las elecciones un presidente promercado, Zevallos proyecta que el patrimonio de los fondos mutuos podría crecer este año alrededor de 11%, una tasa similar al promedio de los últimos 20 años.

Rentabilidad de fondos mutuos

Un segundo factor que ha incidido en el avance del mercado de fondos mutuos a pesar de la coyuntura electoral es el buen rendimiento registrado en los últimos meses.

En lo que va del año, algunos fondos registran rendimientos a doble dígito (ver cuadro).

Fuente: Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú.

La coyuntura electoral ha generado una tendencia de mayor cautela en las inversiones, optando más por los fondos mutuos de deuda, indicó Fernando Osorio. “La gente viene a fondos mutuos de deuda, pues es un refugio natural en esta coyuntura”, remarcó.

Asimismo, destaca que “en los últimos doce meses todos los productos (de fondos mutuos) han sido positivos”.