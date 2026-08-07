El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el jueves que el país enfrenta escasez en algunos tipos de armamento, aunque afirmó que dispone de suficientes reservas de munición para mantener la guerra con Irán.

“Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada”, declaró a la prensa al ser consultado sobre la solicitud que su Gobierno presentó al Congreso para obtener nuevos recursos destinados al armamento.

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Trump señaló que Estados Unidos mantiene amplias existencias de otras municiones y destacó que la industria de defensa ha incrementado la fabricación de misiles de largo alcance Tomahawk y de proyectiles para los sistemas antiaéreos Patriot.

Asimismo, indicó que algunos tipos de munición podrían no estar disponibles en la cantidad deseada, aunque insistió en que el país se encuentra en una “excelente posición” desde el punto de vista militar.

El mandatario afirmó que la producción de misiles Tomahawk y proyectiles para los sistemas Patriot continúa incrementándose en EE.UU. Foto: EFE.

Informe sobre una presunta escasez

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que The Washington Post informara el miércoles, citando a funcionarios que participaron en una reunión realizada el viernes pasado, que Trump habría manifestado su molestia por no haber sido informado sobre una preocupante escasez de municiones en Medio Oriente. Según el diario, ello habría generado un desencuentro con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió esa versión y negó que se produjera tal incidente durante la reunión.

Horas después, Trump reforzó su postura mediante una publicación en su red social Truth Social, donde afirmó que Estados Unidos cuenta con “enormes cantidades de municiones”.

Con información de EFE.